Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр
Вона повідомила, що триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
“Наші “вигризають” у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно”, – написала вона.
Маляр додала, що на півдні українські захисники мають успіх на напрямку Рівнопіль – Володине і зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику.
“Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад”, – наголосила посадовиця.
Також знищення ворога продовжується на Запорізькому і Мелітопольському напрямках.
“Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону”, – додала вона.
Також на Бердянському напрямку є просування 1300 м.
На сході українські військові перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.
Окупанти намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але поступово відступають після зазнаних втрат.
У напрямку Кліщіївка ЗСУ просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.
“Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами”, – резюмувала Маляр.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все, для успішного контрнаступу. Він також наголосив, що основні наступальні дії ще попереду.