Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Вона повідомила, що триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

“Наші “вигризають” у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно”, – написала вона.

Маляр додала, що на півдні українські захисники мають успіх на напрямку Рівнопіль – Володине і зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику.

“Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад”, – наголосила посадовиця.

Також знищення ворога продовжується на Запорізькому і Мелітопольському напрямках.

“Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону”, – додала вона.

Також на Бердянському напрямку є просування 1300 м.

На сході українські військові перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

Окупанти намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але поступово відступають після зазнаних втрат.

У напрямку Кліщіївка ЗСУ просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

“Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами”, – резюмувала Маляр.