Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті. За її даними, ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. тоді як окупанти намагаються прорватись на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Вона повідомила, що триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

“Наші “вигризають” у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно”, – написала вона.

Маляр додала, що на півдні українські захисники мають успіх на напрямку Рівнопіль – Володине і зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику.

“Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад”, – наголосила посадовиця.

Також знищення ворога продовжується на Запорізькому і Мелітопольському напрямках.

“Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону”, – додала вона.

Також на Бердянському напрямку є просування 1300 м.

На сході українські військові перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку.

Окупанти намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але поступово відступають після зазнаних втрат.

У напрямку Кліщіївка ЗСУ просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

“Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами”, – резюмувала Маляр.