Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все, для успішного контрнаступу. Він також наголосив, що основні наступальні дії ще попереду.

Джерело: інтерв’ю Блінкена для MSNBC

За його словами, контрнаступальні дії України лише розпочались і командування не вводило у бій основні підрозділи.

“І ви чули, як міністр оборони України тільки що – я думаю, вчора – сказав, що вони ще мають направити основну частину своїх сил на ці зусилля. І немає сумніву, що це важко, тому що росіяни мали місяці, місяці, місяці, щоб створити оборону. Але тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. У них є те, що їм потрібно для успіху”, – сказав держсекретар США.

Більш того, Блінкен зауважив, що на руку Україні зіграє і те, що на полі бою більше немає найманців ПВК “Вагнер”.

“Тою мірою, в якій Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти. Сили “Вагнера” більше не знаходяться на передовій, це може допомогти, оскільки вони були ефективними. Вони просто буквально кидають людей у м’ясорубку, але це мало ефект. Тож я думаю, що тут є певна можливість для України”, – пояснив посадовець.

Він також наголосив, що основні контрнаступальні дії відбуватимуться протягом наступних тижнів та місяців.