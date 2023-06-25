За даними розвідки Сполученого Королівства, останніми днями українські війська проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Як повідомляється, українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики наступу на добре підготовлену російську оборону.

Відтак, українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються на ключових напрямках.

“У Луганській області російські сили доклали значних зусиль для наступу на Серебрянський ліс поблизу міста Кремінна. Ймовірно, це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо”, – йдеться в дописі.

Водночас у розвідці відзначили, що Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили завадили прориву.