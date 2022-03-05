Українські морські піхотинці спільно з військовими Оперативного командування "Південь" змогли знищити 4 гвинтокрили окупантів під час боїв на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначається у дописі на сторінці Генштабу у Facebook, один з морських піхотинців зумів збити одразу 3 машини противника.





ЗСУ збили 4 гвинтокрили ворога в Миколаївській області // 3 фото

З опублікованих фото видно, що гелікоптери належали до військової частини №46453. З відкритих джерел можна дізнатися, що дислокована вона в тимчасово окупованому Криму, місті Джанкой та є місцем базування 39-го вертолітного полку армії РФ.

На своїй сторінці у Facebook очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім також підтвердив інформацію про збиття гелікоптерів окупантів, утім, зазначивши, що всі 4 були збиті одним військовослужбовцем ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за 9 днів війни російські окупанти втратили 39 літаків та 40 гелікоптерів.