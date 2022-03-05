Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Як зазначається у дописі на сторінці Генштабу у Facebook, один з морських піхотинців зумів збити одразу 3 машини противника.
ЗСУ збили 4 гвинтокрили ворога в Миколаївській області // 3 фото
З опублікованих фото видно, що гелікоптери належали до військової частини №46453. З відкритих джерел можна дізнатися, що дислокована вона в тимчасово окупованому Криму, місті Джанкой та є місцем базування 39-го вертолітного полку армії РФ.
На своїй сторінці у Facebook очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім також підтвердив інформацію про збиття гелікоптерів окупантів, утім, зазначивши, що всі 4 були збиті одним військовослужбовцем ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за 9 днів війни російські окупанти втратили 39 літаків та 40 гелікоптерів.
- Станом на ранок 5 березня основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні Києва та Харкова. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.