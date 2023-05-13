Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що станом на 12 травня ЗСУ завдяки локальним контратакам здобули успіхи на північний захід від Бахмута.

Про це йдеться у звіті ISW.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Ці кадри – візуальне свідчення тверджень низки російських мілблогерів, котрі повідомляли про успіхи Збройних сил України на північному заході від Бахмута, а сама у районі між Богданівкою та Берхівкою.

Один російський мілблогер стверджував, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ (14-й армійський корпус, Північний флот) втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Василівкою (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута).

Декілька російських джерел попередили, що українські війська можуть намагатися оточити ПВК “Вагнер” у Бахмуті.

Водночас очільник вагнерівців Євген Пригожин наголосив, що ЗСУ наближаються до Берхівки та стверджував, що Україна утримує позиції у межах 500 метрів від північно-західної межі міста Бахмут.

Російські мілблогери додатково повідомили, що українські війська контратакують у напрямку Хромове (3 км на захід від Бахмута), Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївка (6 км на південний захід від Бахмута).

Один російський мілблогер заявив, що ситуація на південний захід від Бахмута поблизу Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції “1-го корпусу армії “ДНР””.

Своєю чергою міністерство оборони Росії відкинуло твердження інших російських джерел щодо наступу українців і натомість стверджувало, що підрозділи “4-ї окремої мотострілецької бригади “ЛНР”” і 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ (14-й армійський корпус Північного флоту) відбили всі обстріли в районі Берхівки “з урахуванням сприятливих умов Берхівського водосховища”.