Індійська акторка, "Міс світу" 1994 року Айшварія Рай Баччан підхопила коронавірус COVID-19 і була ушпиталена до лікарні.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, на початку тижня стало відомо, що у 46-річної Айшварії Рай та її 8-річної доньки Аарадхії діагностовано коронавірус.

Спочатку вони перебували на самоізоляції вдома. Але стан актриси та її дочки погіршився (виникли проблеми з диханням), і їх ушпиталили. Згідно з даними інформаційного агентства ANI, Айшварія Рай з донькою проходять лікування в лікарні Nanavati в Мумбаї.

Варто відзначити, що коронавірусом також заразилися 44-річний чоловік актриси Абхішек Баччан та його батько, 77-річний Амітабх Баччан. Вони перебувають у лікарні з минулої суботи.

Чоловік Айшварії Рай та його батько – також відомі в Індії актори.

Новини про те, що коронавірус вразив сім’ю, яку часто називають королями Боллівуду, викликали шок в Індії. Цього тижня тисячі шанувальників провели молитви за одужання акторів.

У п’ятницю в Індії було зареєстровано майже 35 тисяч нових випадків коронавірусу за 24 години. Загальна кількість випадків зараження в країні перевищила позначку в мільйон.

Зараз Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків коронавірусу – після США та Бразилії.

ДОВІДКА. Айшварія Рай Баччан – індійська фотомодель і акторка, переможниця конкурсу “Міс світу” 1994 року. Вона одна з небагатьох боллівудських актрис зі світовою популярністю (знімалася також у голлівудських фільмах, наприклад, в комедії “Рожева пантера 2”).

У 2007 році Айшварія Рай вийшла заміж за іншого популярного індійського актора Абхішека Баччана. Він є сином Амітабха Баччана, зірки Боллівуду. У Айшварії та Абхішека є донька Аарадхія, яка народилася в листопаді 2011 року.