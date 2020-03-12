Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

В фільмі “Нові мутанти” — супергеройському хоррорі, продовженні “Людей Ікс” — з’являться два ЛГБТ-персонажа.

“Буде красива історія кохання. Це, я знаю, дивно чути”, — зазначив режисер фільму Джош Бун.

За словами Буна, йдеться про те, що між “Вовчицею” (у виконанні актриси Мейсі Вільямс) і Даніелла Мунстар (у виконанні актриси Блю Хант), зародилося кохання.

Вільямс зазначила, що важко не закохатися в людину, з якою в тебе зв’язок на телепатичному рівні.

“У них є телепатичний зв’язок в коміксах, і тому ми просто хотіли розширити це в фільмі і втілити це в реальність. Якби їм вдалося дійсно могли зрозуміти один одного на цьому рівні, то, ймовірно, вони були б закохані”, – розповіла актриса Мейсі Вільямс.

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“Нові мутанти” — це історія про п’ятьох юних мутантів, яких проти волі тримають на секретному об’єкті. Тут вони виявляють у себе надздібності та починають боротьбу з гріхами минулого заради свого порятунку. Це тринадцятий та останній фільм кіносеріі “Люди Ікс” поза кіновсесвітом Marvel.

Спочатку фільм повинен був вийти 12 квітня 2018 го, але в підсумку прем’єра була перенесена на лютий, а потім серпень 2019 році. За останньою інформацією, фільм має вийти 3 квітня 2020 року.