Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.
В фільмі “Нові мутанти” — супергеройському хоррорі, продовженні “Людей Ікс” — з’являться два ЛГБТ-персонажа.
“Буде красива історія кохання. Це, я знаю, дивно чути”, — зазначив режисер фільму Джош Бун.
За словами Буна, йдеться про те, що між “Вовчицею” (у виконанні актриси Мейсі Вільямс) і Даніелла Мунстар (у виконанні актриси Блю Хант), зародилося кохання.
Вільямс зазначила, що важко не закохатися в людину, з якою в тебе зв’язок на телепатичному рівні.
“У них є телепатичний зв’язок в коміксах, і тому ми просто хотіли розширити це в фільмі і втілити це в реальність. Якби їм вдалося дійсно могли зрозуміти один одного на цьому рівні, то, ймовірно, вони були б закохані”, – розповіла актриса Мейсі Вільямс.
“Нові мутанти” — це історія про п’ятьох юних мутантів, яких проти волі тримають на секретному об’єкті. Тут вони виявляють у себе надздібності та починають боротьбу з гріхами минулого заради свого порятунку. Це тринадцятий та останній фільм кіносеріі “Люди Ікс” поза кіновсесвітом Marvel.
Спочатку фільм повинен був вийти 12 квітня 2018 го, але в підсумку прем’єра була перенесена на лютий, а потім серпень 2019 році. За останньою інформацією, фільм має вийти 3 квітня 2020 року.
- Сімейний мультфільм Disney “Вперед” не вийде в прокат в чотирьох країнах Близького Сходу через те, що в ньому є ЛГБТ-персонаж.