Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп'янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.

Про це повідомляється у Twitter міноборони Великої Британії.

Розвідники зауважили, що контрнаступ Збройних сил України на Харківщині триває від 6 вересня. За цей час ЗСУ просунулися до території, яка раніше була під контролем Росії, на 50 км.

На думку розвідників, війська російських окупантів, ймовірно, були не готові до контрнаступу України на цьому напрямку, а тому їхня лінія оборони була слабкою, що дозволило воїнам ЗСУ повернути під свій контроль або оточити декілька міст.

“Російське військо навколо Ізюма, ймовірно, стає все більш ізольованим. Українські сили тепер загрожують місту Куп’янськ: його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки воно розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі”, – йдеться у звіті.

Британські розвідники резюмували, що ЗСУ ведуть контрнаступ не тільки на Харківщині, а на Херсонщині, а тому війська РФ відчувають тиск як на північному, так і на південному фронтах.