Про це повідомляється у Twitter міноборони Великої Британії.
Розвідники зауважили, що контрнаступ Збройних сил України на Харківщині триває від 6 вересня. За цей час ЗСУ просунулися до території, яка раніше була під контролем Росії, на 50 км.
На думку розвідників, війська російських окупантів, ймовірно, були не готові до контрнаступу України на цьому напрямку, а тому їхня лінія оборони була слабкою, що дозволило воїнам ЗСУ повернути під свій контроль або оточити декілька міст.
“Російське військо навколо Ізюма, ймовірно, стає все більш ізольованим. Українські сили тепер загрожують місту Куп’янськ: його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки воно розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі”, – йдеться у звіті.
Британські розвідники резюмували, що ЗСУ ведуть контрнаступ не тільки на Харківщині, а на Херсонщині, а тому війська РФ відчувають тиск як на північному, так і на південному фронтах.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ проводять успішний контрнаступ на Харківщині і за декілька днів звільнили близько 2,5 тисячі квадратних кілометрів. У Кремлі успіх України відмовляються визнати, однак 9 вересня президент РФ Володимир Путін скликав засідання з російськими силовиками та іншими посадовцями.