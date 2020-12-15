Стало відомо, коли парламентом будуть розглянуті заяви щодо звільнення міністрів Сергія Бессараба та Романа Абрамовського, та подання на призначення 4 нових міністрів.

Про це за підсумками засідання фракції “Слуги народу” повідомив голова партії “СН” Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, 15 грудня голови Міндовкілля та Мінветеранів Роман Абрамовський та Сергій Бессараб написали заяви про звільнення.

Вже завтра, 16 грудня, комітети, а потім і парламент, мають розглянути заяву Бессараба. Рішення щодо Абрамовського поки не ухвалюватимуть.

“Поки що це питання відклали, грубо кажучи. Завтра (16 грудня — ред.) його заява, швидше за все, не буде голосуватися, і буде продовжуватися консультація між прем’єром, профільним комітетом, депутатами, президентом щодо подальшої діяльності у цьому напрямі”, — сказав Корнієнко.

Призначення нових членів уряду може відбутися вже у четвер, 17 грудня.

“Призначень завтра немає, завтра будуть проходити комітети та в четвер вже будуть призначення”, — зазначив депутат.