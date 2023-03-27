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Зимово-весняні наступальні операції росіян на сході України досягають кульмінації – ISW

Спроби Володимира Путіна заморозити війну в Україні взимку закінчилися нічим, а зимово-весняні наступальні дії армії РФ, які мали убезпечити кордони Луганської та Донецької областей, досягають кульмінації.

Понеділок, 27 березня 2023, 09:38
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Про це інформує Інститут вивчення війни.

Як повідомляється, Путін продовжує чітко давати зрозуміти словами і ділом, що він ще не прийшов до висновку щодо необхідності врегулювання конфлікту шляхом переговорів, попри провал великих військових зусиль РФ цієї зими.

Зазначено, що результати цих зусиль “абсолютно не вражають”. Росіяни не здобули значної території в Луганську. Найманці ПВК “Вагнер” зайняли частину Бахмута, проте ще “не змогли переконати” українських командувачів відійти з міста. Крім того, додається, що наступи на Вугледар на заході Донецької області фактично не принесли жодних здобутків армії РФ. Натомість російські сили зазнали “приголомшливих” витрат живої сили та техніки.

Наголошено, що військові блогери, російські, українські та західні медіа сповнені обговорень майбутнього українського контрнаступу, щодо якого, здається, єдине реальне питання полягає в тому, коли і де він відбудеться. 

За даними аналітиків, це був би відповідний момент для Путіна, щоб зробити висновок, що Росія не може нав’язати Україні свою волю силою і що він повинен шукати компромісне врегулювання. Однак він явно не дійшов такого висновку.

  • Володимир Путін, ймовірно, відкидає ідею, яка все частіше звучить в західному дискурсі, що військові реалії сьогодення вимагають або підтримують вирішення конфлікту шляхом переговорів.
  • Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.
Теги: ISW, Війна в Україні, Війна на Донбасі, війна, Донецьк, Інститут вивчення війни, кульмінація, Луганськ, наступальні операції, російсько-українська війна, схід України

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