У понеділок, 27 січня, в Харкові біля будівлі обласної держадміністрації пройшов мітинг "на захист російської мови". Під час мітингу відбулася невелика сутичка, в результаті якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

У Харкові проходив мітинг на підтримку російської мови, проведений з ініціативи міськорганізації партії “Опозиційна платформа -” За життя “.

Як повідомляє видання “Depo.Харків”, паралельно з цим мітингом проходила і інша акція протесту, учасники якої виступали проти політики ОПЗЖ. Вони ж і закидали учасників мітингу за російську мову яйцями.

Фото: “Укрінформ”

“Під час заходу відбулася незначна штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38–річний громадянин та поліцейський. Також потерпілий громадянин повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка інформації триває”, – йдеться у повідомленні.

Всього, за даними поліції, в акції взяли участь близько 200 осіб.