Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
У Харкові проходив мітинг на підтримку російської мови, проведений з ініціативи міськорганізації партії “Опозиційна платформа -” За життя “.
Як повідомляє видання “Depo.Харків”, паралельно з цим мітингом проходила і інша акція протесту, учасники якої виступали проти політики ОПЗЖ. Вони ж і закидали учасників мітингу за російську мову яйцями.
Фото: “Укрінформ”
“Під час заходу відбулася незначна штовханина, яка була локалізована силами поліції. В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38–річний громадянин та поліцейський. Також потерпілий громадянин повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Перевірка інформації триває”, – йдеться у повідомленні.
Всього, за даними поліції, в акції взяли участь близько 200 осіб.
- Більшість українців вважають, що влада країни і державні службовці повинні в робочий час розмовляти українською мовою.