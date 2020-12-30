Відео опубліковано на Youtube-каналі Ukrainian Assoсiation of Football.

У ролику українців вітають Андрій П’ятов, Андрій Лунін, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Роман Яремчук, а також асистент головного тренера збірної України, італієць Андреа Мальдера.

“Друзі, ось і закінчується 2020 рік. Нехай 2021-й принесе більше святкових днів, позитивних емоцій і негативних тестів, повних стадіонів і божевільної підтримки. Здоров’я всім нам і вам, більше посмішок, приводів для радості, гордості і менше проблем. Успіхів збірній у 2021 році, особливо на Євро-2020”, – сказали футболісти у ролику.