Син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі записав зворушливе новорічне привітання

Півторарічний син принца Гаррі та Меган Маркл вирішив потішити шанувальників своєї сім’ї. Малюк випадково записав зворушливе новорічне привітання.

Миле привітання Арчі з’явилося в епізоді подкасту Archewell Audio на сервісі Spotify, з нещодавно підписали контракт Меган та Гаррі, інформують #Букви.

У подкасті взяли участь чимало знаменитостей, однак у центрі уваги опинився півторарічний син герцогів Сассекських Арчі.

В кінці подкасту принц Гаррі звернувся до маленького сина та закликав його говорити у мікрофон, а Меган спитала сина, чи весело йому.

Потім Арчі з допомогою батьків привітав слухачів з Новим роком. Користувачі соцмереж активно поширюють зворушливе привітання.

LISTEN TO HIM OMG 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/qogJWD1foz — lacey (@__mrswrigs) December 29, 2020

Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі поділилися своєю першою різдвяною листівкою з США.