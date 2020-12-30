Син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі записав зворушливе новорічне привітання

Миле привітання Арчі з’явилося в епізоді подкасту Archewell Audio на сервісі Spotify, з нещодавно підписали контракт Меган та Гаррі, інформують #Букви.
У подкасті взяли участь чимало знаменитостей, однак у центрі уваги опинився півторарічний син герцогів Сассекських Арчі.
В кінці подкасту принц Гаррі звернувся до маленького сина та закликав його говорити у мікрофон, а Меган спитала сина, чи весело йому.
Потім Арчі з допомогою батьків привітав слухачів з Новим роком. Користувачі соцмереж активно поширюють зворушливе привітання.
LISTEN TO HIM OMG 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/qogJWD1foz
— lacey (@__mrswrigs) December 29, 2020
- Герцог і герцогиня Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі поділилися своєю першою різдвяною листівкою з США.
- Раніше герцоги Кембридзькі принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своєю різдвяною листівкою цього року.