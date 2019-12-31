Футболісти національної збірної України та їхній тренер Андрій Шевченко привітали країну з наступаючим Новим 2020-й роком.

Відео оприлюднила Українська асоціація футболу.

Ролик записано у вигляді естафети, в якій гравці по черзі виголошують привітання і кидають один одному м’яч.

Побажання в зв’язку з наступаючим святом звучали від Андрія П’ятов, Віктора Циганкова, Миколи Матвієнка, Андрія Луніна, Віктора Коваленкв, Романа Яремчука, Євгена Коноплянки, Олександра Караваєва, Тараса Степаненка, Андрія Ярмоленка.

Спортсмени бажали українцям неймовірних успіхів і віри в себе, нових пригод і яскравих емоцій, щастя і добробуту, терпіння, сили і мудрості, миру і перемог.

“З Новим роком, Україно! Передаю естафету далі”, – заявив в кінці Андрій Шевченко, кинувши м’яч в повітря.