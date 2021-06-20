Відео танцю оприлюднив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Facebook.

“Медики станції “Буськ” Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Підгорецькому замку станцювали до Дня медика під ритм Jerusalema Dance Challenge. Таким чином вони долучилися до всесвітнього флешмобу, який з’явився під час пандемії та має на меті підтримати всіх, хто постраждав через поширення COVID-19″, – йдеться у повідомлені.

У флешмобі раніше брали участь київські, івано-франківські, волинські, закарпатські, вінницькі медики, але серед учасників є чимало представників інших професій. Усі вони танцюють під пісню південноафриканського музиканта Master KG, яка стала хітом у 2020-му після танцю ангольського танцювального колективу.