Сьогодні вранці жителі Сан-Франциско через пожежі "прокинулися на Марсі".

Відео міста в червоній імлі з’явилися в Мережі.

Апокаліптичний пейзаж з’явився завдяки поєднанню диму від палаючих лісів, який навис над шаром морського туману.

Через пофарбований в темно-оранжевий колір неба багатьом мешканцям міста здалося, що тепер Сан-Франциско знаходиться на Марсі.

Незважаючи на помаранчевий серпанок, жителі району затоки не відчували запаху диму, пише San Francisco Chronicle з посиланням на дані місцевого Управління за якістю повітря.

Там же пояснили, що незвичайний колір неба викликаний скупченням частинок диму, принесеного з північної частини штату. Вони пропускають тільки жовте, помаранчеве і червоне світло, а синє розсіюють.