Відео міста в червоній імлі з’явилися в Мережі.
Апокаліптичний пейзаж з’явився завдяки поєднанню диму від палаючих лісів, який навис над шаром морського туману.
Через пофарбований в темно-оранжевий колір неба багатьом мешканцям міста здалося, що тепер Сан-Франциско знаходиться на Марсі.
Незважаючи на помаранчевий серпанок, жителі району затоки не відчували запаху диму, пише San Francisco Chronicle з посиланням на дані місцевого Управління за якістю повітря.
Там же пояснили, що незвичайний колір неба викликаний скупченням частинок диму, принесеного з північної частини штату. Вони пропускають тільки жовте, помаранчеве і червоне світло, а синє розсіюють.
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної лісової пожежі на Харківщині було знищено 20 будинків. Понад 50 осіб евакуйовано. Ліквідація вогню триває.