Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Негода накрила всі райони столиці. Зокрема, особливо сильний дощ пройшов в Шевченківському, Солом’янському та Оболонському районах Києва.
Злива була досить потужною, а щільність граду – високою. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на річки.
Жителі Києва також викладають в соцмережі відео грози.
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Снег и Град в МАЕ!🤭😱 #непогода#снег#град#дождь#холодно#потоп#карантин#погода#тучи#солнце#темно#дождик#сливы#машины#явшоке
Наприклад, жителі Оболоні показали, що затопило проспект Героїв Сталінграда, і тепер машини змушені буквально “плисти” по дорозі.
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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись
Так виглядає локальний потоп в районі Севастопольської площі.
Злива затопила вулиці на Чернігівській, на Кудряшова, на Солом’янці.
Ось так виглядає вулиця Бальзака.
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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись
- Сьогодні, 4 травня, по всій Україні прогнозується дощі з грозами, температура повітря буде коливатися від +15 °C до +23 °C, а в деяких областях і до +25 °C.