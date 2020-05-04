Київ накрила гроза, місцями з градом. Злива була нетривалою, але встигла затопити деякі вулиці столиці.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Негода накрила всі райони столиці. Зокрема, особливо сильний дощ пройшов в Шевченківському, Солом’янському та Оболонському районах Києва.

Злива була досить потужною, а щільність граду – високою. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на річки.

Жителі Києва також викладають в соцмережі відео грози.

Переглянути цей допис в Instagram #kyiv #дождь Допис, поширений Maryna Dmytryshyna (@maryna_dmytryshyna) 4 Тра 2020 р. о 5:47 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Снег и Град в МАЕ!🤭😱 #непогода#снег#град#дождь#холодно#потоп#карантин#погода#тучи#солнце#темно#дождик#сливы#машины#явшоке Допис, поширений Marisha⭐️ (@ramseyf7) 4 Тра 2020 р. о 6:13 PDT

Наприклад, жителі Оболоні показали, що затопило проспект Героїв Сталінграда, і тепер машини змушені буквально “плисти” по дорозі.

Переглянути цей допис в Instagram Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy) 4 Тра 2020 р. о 7:03 PDT

Так виглядає локальний потоп в районі Севастопольської площі.

Злива затопила вулиці на Чернігівській, на Кудряшова, на Солом’янці.

Ось так виглядає вулиця Бальзака.

Переглянути цей допис в Instagram Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy) 4 Тра 2020 р. о 7:03 PDT