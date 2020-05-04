Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Негода накрила всі райони столиці. Зокрема, особливо сильний дощ пройшов в Шевченківському, Солом’янському та Оболонському районах Києва.

Злива була досить потужною, а щільність граду – високою. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на річки.

Жителі Києва також викладають в соцмережі відео грози.

 

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#kyiv #дождь

Допис, поширений Maryna Dmytryshyna (@maryna_dmytryshyna)

Наприклад, жителі Оболоні показали, що затопило проспект Героїв Сталінграда, і тепер машини змушені буквально “плисти” по дорозі.

 

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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись

Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy)

Так виглядає локальний потоп в районі Севастопольської площі.

Злива затопила вулиці на Чернігівській, на Кудряшова, на Солом’янці.

Ось так виглядає вулиця Бальзака.

 

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Після дощика… вул. Бальзака. Троєщина . @kyivoperative

Допис, поширений Troeschina.Live (@troeschina.live)

 

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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись

Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy)