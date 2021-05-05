Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога.
Пошуки ще одного прикордонника тривають.
Фото: ДПСУ
До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.
Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.
Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.
Нагадаємо, що KRI Nanggala-402 зник в середу під час навчань біля узбережжя Балі. На цей час допомогу для пошуків човна прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур. Також рано вранці в суботу на Балі приземлився літак ВМС США P-8 Poseidon.
- Представник військових сказав, що у підводного човна буде достатньо кисню тільки для того, щоб протриматися приблизно до 03:00 за місцевим часом суботи. Цей термін вже пройшов.