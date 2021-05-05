Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє прикордонників врятувалися, пошуки четвертого тривають.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають.

Фото: ДПСУ

До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

Нагадаємо, що KRI Nanggala-402 зник в середу під час навчань біля узбережжя Балі. На цей час допомогу для пошуків човна прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур. Також рано вранці в суботу на Балі приземлився літак ВМС США P-8 Poseidon.