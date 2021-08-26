Волонтери до Дня Незалежності зняли ролик про ветеранку Олю Бенду, яка втратила на війні ногу.

Ролик опублікувала волонтерка Аня Гвоздяр.

“Оля Бенда – ветеранка російсько-української війни. Вона пішла на передову у 2016 році, щоб захистити майбутнє свого сина. Служила у складі 72-й окремої механізованої бригади в Авдіївці, що в Донецькій області“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Бенда працювала кухарем, щодня вона годувала сотню українських бійців. Однак у травці 2017 року під час чергового обстрілу снаряд влучив у будинок, внаслідок обстрілів Оля була важко поранена та втратила ногу.

Пройшовши тривале лікування, кілька реабілітацій, навчилася заново ходити на протезі, а невдовзі почала бігати марафони.

У 2019 році Ольга Бенда стала першою дівчиною в українській команді і першою учасницею серед бійців, які подолали дистанцію Марафона морської піхоти Marine Corps Marathon.

В житті вона займається кондитерською випічкою, чудова дружина та мама вже двох синів.

Волонтерка наголосила, що історія Олі схожа на Україну, і вона дуже про Україну.

“На яку напали, намагались знищити, забрали її частину, але вона вижила, живе і несе нове життя. Пам’ятайте, кожен може зробити щось для перемоги. Наші сучасні герої – люди, які не побоялися взяти наше з вами майбутнє в свої руки“, – додала вона.