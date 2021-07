Про це повідомляє Eurosport.

Перший сет іспанка програла з рахунком 6:3. Він тривав 39 хвилин. Однак на другий сет спортсменка виходити відмовилася – через спекотну погоду вона дістала тепловий удар.

Paula Badosa is forced to retire due to heat 🙃. These scenes 👇💔 #Tennis #Tokyo2020 pic.twitter.com/WS73ZlkXGi — Hari Priya CR (@cr_hariPriya) July 28, 2021

Як зазначає Eurosport, матч проводили в обідній час, коли в Токіо різко підіймається температура.

Бадоса навіть не змогла самостійно покинути корт – її відвезли з матчу на інвалідному візку.

Tristeza y dolor 😢. Se nos rompe el corazón 💔 al ver así a Paula Badosa. Ha tenido que abandonar por culpa de un tremendo golpe de calor. ¡Recupérate pronto, @paulabadosa! 💪🏼 pic.twitter.com/iOkheciS68 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 28, 2021

Absolutely heartbreaking as Paula Badosa retires due to heat. Vondrousova is into the semis. pic.twitter.com/BNksT22RmZ — ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 28, 2021

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Після вимушеного програшу Бадоси її суперниця Вондрушова вийшла у півфінал. Там вона зіграє з українкою Еліною Світоліною.