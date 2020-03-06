Опубліковано фінальний трейлер анімаційного фільму «Скубі-Ду»

Відео опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

У фільмі автори покажуть першу зустріч собаки Скубі-Ду з Шеггі, які пізніше приєднаються до молодих детективів Дафне, Фреду і Велма, щоб заснувати корпорацію “Таємниця”.

Після сотень розкритих справ друзі візьмуться за найскладніше випробування: змова, що обертається навколо собаки-примари Цербер. Крім того, в спробах запобігти катастрофі головні герої дізнаються таємне минуле Скубі-Ду.

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В оригіналі акторами озвучки виступили Кірсі Клемонс (“Сусіди 2”), Зак Ефрон (“Найбільший шоумен”), Уілл Форте (“Лего. Фільм 2”), Кен Джонг і Аманда Сейфрід.

В український прокат мультфільм вийде 14 травня 2020 року.