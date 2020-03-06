22:16 Не вірить експертам: підозрювана у справі Шеремета Кузьменко відмовилася від перевірки на поліграфі
21:39 Шмигаль: поставки води в Крим будуть тільки в разі «гуманітарної необхідності»
21:15 «Гра на двох фронтах»: Зеленський прокоментував зближення Макрона з Путіним
21:04 Опубліковано фінальний трейлер анімаційного фільму «Скубі-Ду»
20:47 Зеленський встановив Путіну дедлайн в рік для припинення війни на Донбасі
20:33 У «Слузі народу» заговорили про відставку глави митниці Нефьодова
20:18 Зеленський розповів, що засмучений відсутністю запрошення до Білого дому
19:49 В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу RTVI
19:38 Принц Гаррі і Меган Маркл вперше офіційно вийшли в світ після відмови від привілеїв
19:34 В Одесі священник влаштував бійку в храмі: відео
19:19 В Ідлібі тривають сутички, незважаючи на домовленості Путіна та Ердогана
18:59 SpaceX відправить трьох туристів в 10-денну подорож на МКС
18:47 Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат $9 трлн
18:35 Більшість українців не підтримують скасування свята 8 березня, – опитування
18:33 Футбольні клуби української прем'єр-ліги створять жіночі команди
18:32 Нардеп від ОПЗЖ опублікував результати експрес-тесту на віруси
18:24 Голова НБУ Смолій підтвердив справжність «плівок Гончарука»
17:47 На зустрічі Сандерса з виборцями протестувальник розгорнув нацистський прапор
17:34 Як у Раді Шмигаля слухали і жінок-нардепів з 8 березня вітали
17:09 Порошенко: Зеленський перетворюється в Януковича, а Україну повертає в орбіту РФ
16:59 NASA показало найдетальнішу фотографію Марсу
16:32 Глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж у світі
15:59 Синоптик розповіла, якою буде погода 8-го березня
15:36 Раді залишилося розглянути 720 поправок до законопроєкту про ринок землі
15:33 Журнал Time помістив на свої обкладинки сто впливових «Жінок року»
15:14 В Італії та Франції можлива рецесія через коронавірус, – Bloomberg
14:59 Понад 70% українців планують відсвяткувати 8 березня, – опитування
14:55 Нардеп Бужанський заявив про те, що його закидали яйцями
14:54 Нардеп від ОПЗЖ зустрічався з французьким депутатом, у якого знайшли коронавірус
14:45 Глава ВООЗ заявив, що час для стримування коронавірусу закінчується

Опубліковано фінальний трейлер анімаційного фільму «Скубі-Ду»

У мережі з'явився фінальний трейлер анімаційного фільму "Скубі-Ду" від Warner Bros.

П’ятниця, 6 березня 2020, 21:04

Відео опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

У фільмі автори покажуть першу зустріч собаки Скубі-Ду з Шеггі, які пізніше приєднаються до молодих детективів Дафне, Фреду і Велма, щоб заснувати корпорацію “Таємниця”.

Після сотень розкритих справ друзі візьмуться за найскладніше випробування: змова, що обертається навколо собаки-примари Цербер. Крім того, в спробах запобігти катастрофі головні герої дізнаються таємне минуле Скубі-Ду.

В оригіналі акторами озвучки виступили Кірсі Клемонс (“Сусіди 2”), Зак Ефрон (“Найбільший шоумен”), Уілл Форте (“Лего. Фільм 2”), Кен Джонг і Аманда Сейфрід.

В український прокат мультфільм вийде 14 травня 2020 року.

Теги: мультфільм, трейлер

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!