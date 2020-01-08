Відео опубліковано на YouTube-каналі 20th Century Fox.

У центрі сюжету — п’ятеро юних мутантів (героїв коміксів Marvel), пацієнтів загадкової клініки. Вони потрапили сюди через свої унікальні здібності, які постійно загрожують життю оточення. Два хлопці й три дівчини, вони розраховували отримати допомогу, але замість цього стали жертвами жорстокого, страшливого експерименту. Щоб вижити, хлопці мають навчитися контролювати свої мутації.

Режисер — Джош Бун. Ролі виконали Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Хітон, Генрі Зага, Блю Хант.

Світову прем’єру заплановано на 3 квітня 2020 року.

Як відомо, картина буде спін-оффом “Людей Ікс”.