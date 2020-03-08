Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Нові пригоди сімейства Бердів будуть доступні на платформі Netflix 27 березня 2020 року.
Проект розповідає про подружню пару з дітьми, які біжать від боргів в провінційне містечко Озарк. З плином часу з’ясовується, що проблеми з колекторами і великими мафіозі у Бердів тільки починаються.
Дія розвернеться через півроку після подій фіналу другого сезону. Казино все ще знаходиться на плаву, а Марті і Венді необхідно контролювати бізнес і сімейні справи. Але все змінюється, коли в місто заявляється брат Венді.
Джейсон Бейтман, Лора Лінні і Джулія Гарнер повернуться до своїх ролей (Бейтман також поставить кілька серій).
- Кіностудія Paramount Pictures презентувала новий ролик сиквела хоррора “Тихе місце”, зйомки якого вже завершені.