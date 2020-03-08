Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Нові пригоди сімейства Бердів будуть доступні на платформі Netflix 27 березня 2020 року.

Проект розповідає про подружню пару з дітьми, які біжать від боргів в провінційне містечко Озарк. З плином часу з’ясовується, що проблеми з колекторами і великими мафіозі у Бердів тільки починаються.

Дія розвернеться через півроку після подій фіналу другого сезону. Казино все ще знаходиться на плаву, а Марті і Венді необхідно контролювати бізнес і сімейні справи. Але все змінюється, коли в місто заявляється брат Венді.

<noscript><iframe title="Ozark Season 3 | Official Trailer | Netflix" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oNDTOy5bU_4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Джейсон Бейтман, Лора Лінні і Джулія Гарнер повернуться до своїх ролей (Бейтман також поставить кілька серій).