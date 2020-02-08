У ніч на 10 лютого відбудеться грандіозна подія в кіносвіті. У Лос-Анджелесі на 92-й церемонії вручення найпрестижнішої премії "Оскара" зберуться найвидатніші представники світового кінематографа. А поки що #Букви згадують про фільми, які отримали найбільшу кількість нагород в історії премії.

Бен-Гур

Епічний фільм за біблійними мотивами, знятий режисером Вільямом Уайлером в 1959 році, натхненний однойменним романом американського письменника Лью Уоллеса.

Фільм “Бен-Гур” вперше в історії кінематографа завоював “Оскар” відразу в 11 номінаціях.

Крім “Оскарів” фільм Вільяма Уайлера отримав 4 премії “Золотий глобус” і премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв “BAFTA”.

Титанік

Американський фільм-катастрофа 1997 року, знятий режисером Джеймсом Кемероном, розповідає про загибель легендарного лайнера “Титанік”.

Головні герої фільму, незважаючи на те, що вони були членами різних соціальних верств, закохалися одне в одного на борту лайнера, що здійснював свій перший і останній рейс через Атлантичний океан в 1912 році.

“Титанік” став першим в історії фільмом, який отримав відразу і “Оскар”, і премію MTV Movie Awards як кращий фільм. Він також є фільмом, який отримав 11 премій “Оскар”.

Володар перстнів: Повернення короля

Кінофільм 2003 року є завершальною частиною кінотрилогії, знятої Пітером Джексоном за романом Дж. Р. Р. Толкіна “Володар перстнів”.

За сюжетом хоббіти Фродо і Сем, використовуючи Голлума в якості провідника, продовжують шлях до Ородруіну. Фродо вірить у вірності Голлуму. Але Сем розуміє, що Голлум спробує знищити їх при першій нагоді – він під владою перстня. Голлум будує підступи і всіляко намагається посварити хоббітів.

“Повернення короля” отримав всі 11 “Оскарів”, на які був номінований.

Вестсайдська історія

Художній фільм режисерів Роберта Уайза і Джерома Роббінса, знятий в 1961 році, є кіноверсієй однойменного бродвейського мюзиклу, створеного композитором Леонардом Бернстайном, поетом Стівеном Сондхайма, а також хореографом і режисером Джеромом Роббінс в 1957 році.

Сюжет побудований на безсмертній історії Ромео і Джульєтти, розгорнутої на новий лад. На вулицях Манхеттена ведуть війну дві вуличних банди, Джет і Акули. По один бік барикад опинилася пуерториканка Марія, по інший – білий іммігрант Тоні.

“Вестсайдська історія” взяла 10 “Оскарів”.

Англійський пацієнт

Драматичний фільм 1996 року автора сценарію та режисера Ентоні Мінгелли заснований на однойменному романі Майкла Ондатже, за який він в 1992 році отримав Букерівську премію.

За сюжетом трагічне кохання головних героїв прирекло їх на смерть, а Північну Африку на німецьке вторгнення, це зробило драму однією з кращих в історії кінематографа.

“Англійський пацієнт” удостоївся 9 “Оскарів”.

Останній імператор

Історико-біографічний художній фільм, знятий в 1987 році італійським кінорежисером Бернардо Бертолуччі, є спільним фільмом таких країн як Великобританія, Італія, Китай і Франція.

Фільм заснований на біографії Пу І, останнього імператора Китаю. У головній ролі знявся Джон Лоун. Цікаво, що одним з консультантів фільму виступив Пу Цзе, брат останнього імператора і один з персонажів картини.

“Останній імператор” отримав 9 премій “Оскар”.

Жижи

Музичний фільм режисера Вінсента Міннеллі, прем’єра якого відбулася 15 травня 1958 року народження, знятий за однойменною п’єсою Аніти Лус, яка була поставлена за мотивами роману Сидоні Колетт “Жижи”.

В основі картини – розповідь Колетт про молоду парижанку, яку бабуся і тітка, за сімейною традицією готували до ролі куртизанки.

Фільм удостоївся дев’яти премій “Оскар”.

Віднесені вітром

Кінофільм режисера Віктора Флемінга і продюсера Девіда Селзника, поставлений за однойменним романом Маргарет Мітчелл є першою в світі повнометражною кольоровою кінокартиною, яка знята за трьохплівковою технологією “Техніколор”.

За сюжетом громадянська війна між Північчю і Півднем ще не почалася, але розмови про її неминучість вже заповнюють все вітальні. На одній з південних плантацій юна кокетка Скарлетт фліртує з усіма підряд, але в таємниці плекає надію стати дружиною витонченого і благородного Ешлі Уїлкса.

Фільм завоював 8 премій “Оскар”.

Відтепер і на віки віків

Американський фільм режисера Фреда Циннемана, що розповідає про будні солдатів напередодні нападу на Перл-Харбор, знятий в 1953 році за однойменним бестселером 1951 року Джеймса Джонса.

Фільм був номінований на тринадцять “Оскарів” і отримав вісім.

Моя прекрасна леді

Музичний фільм 1964 року режисера Джорджа Кьюкора створений на основі п’єси Бернарда Шоу “Пігмаліон” і однойменного мюзиклу Фредеріка Лоу.

За сюжетом професор фонетики Генрі Хіггінс укладає парі зі своїм колегою, полковником Пикерингом, що за три місяці зможе перетворити безграмотну лондонську квіткарку Елізу Дуліттл в справжню леді. Професор береться навчити дівчину, яка говорить на вуличному жаргоні, великосвітських манер і ідеально правильного мовлення.

Картина отримала вісім премій “Оскар”, у тому числі за кращий фільм.