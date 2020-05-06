Ганські носії трун з Африки, чий танець став мемом під час пандемії коронавірусу COVID-19, подякували лікарям за їхню важку роботу і закликали людей залишатися вдома.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці організації Nana Otafrija Pallbearing Services.

Танцюристи в масках і символічних білих костюмах попросили людей дотримуватися самоізоляції.

“Привіт усім. Ми, Nana Otafrija Pallbearers, хочемо подякувати всім лікарям світу, які старанно працюють і піклуються про кожну людину. Але пам’ятайте: залишайтеся вдома або танцюйте з нами!” – сказав лідер команди Бенджамін Айду, сидячи на білій труні.

From NANA OTAFRIJA to all the Doctors in the world From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there Опубликовано Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services Понедельник, 4 мая 2020 г.

Зазначимо, що в Гані вкрай серйозно ставляться до похорону. На такі події з’їжджаються всі родичі. Труну несуть, як правило, професійні “танцюристи з трунами”, чиї костюми зазвичай підібрані в кольоровій гамі похоронної церемонії.

Феномен танців з труною в Гані з’явився в соцмережах ще в 2015 році, але мемом вони стали під час пандемії коронавірусу, коли на відео наклали трек “Astronomia” виконавця Tony Igy.