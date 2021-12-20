Найкращим способом проведення часу в очікуванні Нового Року стане перегляд улюблених різдвяних фільмів. Ми підготували добірку цікавих фільмів про Новий Рік та Різдво, які допоможуть створити святкову атмосферу у вашому серці та будинку.

“Диво на 34 вулиці”

Фільм розповідає про Санта Клауса і дівчинку Сьюзан, яка розчарувалася в дивах.Добрий дідусь усіма силами намагається змінити цю ситуацію і зробити так, щоби малеча знову повірила в дива.

“Поганий Санта”

Головний герой — п’яниця і бабій, який раз на рік на Різдво грабує зі своїм напарником великий універмаг. Та все змінилось, коли одного разу він зустрічає хлопчика, який вірить в існування Санти та чекає чудес.

“Готель “Гранд Будапешт””

У фільмі описують час, коли гримить війна двох держав і плине XX століття. Але у відомому європейському готелі свої пригоди.

Це фільм, кожен кадр у якому, як витвір мистецтва. Під час перегляду він дарує справжню насолоду.

“Різдвяні канікули”

Довгоочікуване возз’єднання великого американського сімейства в переддень Різдва перетворюється на справжнє стихійне лихо.

“8 жінок”

Події фільму відбуваються в 50-х роках, у Франції. Напередодні Різдва на засніженій заміській віллі опинилися дружина, дочка, падчерка, сестра, теща, сестра дружини, служниця, покоївка. Що спонукало їх зібратись разом? На жаль, не святкування світа, а вбивство господаря будинку – Марселя.

“12 подарунків на Різдво”

Напередодні Різдва головна героїня, Анна залишається без засобів для існування. Тому змушена братися за будь-яку роботу. Наприклад, допомогти купити бізнесменові Марку 12 подарунків для близьких, адже він не хоче ходити по магазинах. Марк помічає, як Анна турбується про людей, яких навіть не знає, і сам переймається духом Різдва.

“Святковий роман”

Фільм розповідає про молоду і красиву матір — одиначку Конні, чоловік якої загинув під час війни. Їй доводиться самостійно виховувати маленького сина і працювати “таємним покупцем”. У Конні є респектабельний і розважливий наречений, але дівчина боїться майбутнього і ностальгує про своє життя із загиблим коханим. Доля та її дивна робота зіштовхує Конні з продавцем Стівеном, який стає для неї справжнім “ковтком свіжого повітря” – щирості й сміливих поглядів.

“Різдво в Плазі”

Джессіка, антрополог та історик, працює над різдвяною виставкою в готелі “Плаза”. Її помічником стає чарівний декоратор Нік. Вирішуючи проблеми, які постійно виникають, Джессіка і Нік починають закохуватися один в одного.

“Різдво в Евергріні”

Для ветеринара Еллі Луїз ідеальним Різдвом вважається те, яке вона святкуватиме зі своїм коханим. Але через снігову бурю аеропорт скасовує всі рейси, і вона не може потрапити до Вашингтона. Ця подія стане початком її нового знайомства з лікарем і його дочкою. Ця зустріч подарує їм найчарівніше Різдво, яке вони могли уявити.

“У переддень Різдва”

Нелл Блейкмор, яка нещодавно розлучилася, в переддень Різдва хоче зробити своїм дітям особливе свято! Цим святом стає святково прикрашена коробка, яку хтось лишив на порозі будинку. В коробці було цуценя. Для дітей песик виявився чудовим подарунком, та Ніл не вельми рада.Щеня виявилось справжнім бешкетником, який руйнує все, до чого торкнеться.