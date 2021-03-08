Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як зазначають організатори, пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя людей в усьому світі і на життя жінок так само.

“Рівень домашнього насильства в умовах карантину стрімко зростає, натомість відповідальність тих, хто здійснює насильство, досі не є безумовною перед законом”, – говорять організатори, підкреслюючи, що саме жінки найчастіше страждають від такого насилля.

Крім того, велика кількість жінок через пандемію втратила роботу, а ті, хто вимушено перейшли на дистанційну роботу, мають забезпечити себе та дітей на онлайн-навчанні засобами зв’язку для реалізації навчального та робочого процесу одночасно. Жінки мають доглядати літніх родичів, виховувати дітей, слідкувати за здоров’ям родини, займатися хатніми справами.

Учасники маршу вимагають:

Ратифікації Стамбульської конвенції;

Припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу;

Створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19;

Забезпечення доступу до всіх медичних та профілактичних послуг;

Відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля;

Справедливого розслідування випадків насилля з боку ультраправих організацій.

Варто зазначити, що учасники та учасниці акції рухаються організованою колоною, їх по обидва боки охороняють кордони поліції.

Люди несуть величезні банери, на яких написані лозунги щодо рівності прав для жінок.

Крім того, вигукують слова: “Права людини – права жінок!”

Онлайн-трансляцію маршу можна подивитися за посиланням.

Організатором акції виступає громадська організація “Традиція і Порядок”.