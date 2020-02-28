Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Навчання провели в Олександрівській лікарні столиці. Участь у них взяли медики, рятівники, поліція та представники органів місцевої влади.

За легендою, яку відпрацьовували, до столичного медичного закладу звернулися дві людини. Умовні пацієнти повідомили, що нібито тиждень тому повернулися літаком з Італії, де перебували на заробітках. У них, за легендою, виявили симптоми хвороби Covid-19. Умовних пацієнтів одразу доправили до Олександрівської клінічної лікарні, де в інфекційному відділенні облаштована одна з лікувальних баз.

За словами мера столиці Віталія Кличка, такі бази облаштовано у медичних центрах, персонал яких підготовлений до різного виду епідемій. Це інфекційні відділення в наступних закладах: Олександрівській клінічній лікарні, Київській міській лікарні № 4, Київській клінічній лікарні № 9, міських дитячих клінічних лікарнях № 1 та № 2, міській дитячій інфекційній лікарні, у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини. Усього розгорнуто 482 ліжка, із них для дорослих – 237 ліжок, для дітей – 200 і 45 – для вагітних. У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

Він також зазначив, що весь комунальний громадській транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфікуючими засобами. Також на випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо стоячі корпуси. У разі необхідності вони будуть перепрофільовані для госпіталізації пацієнтів. Також у Києві проводять навчання персоналу міських лікарень, де фахівці пояснюють як виявити цей небезпечний вірус та як надавати первинну допомогу хворим.

Крім того, Кличко повідомив, що столична влада планує найближчим часом закупити та встановити обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва.

Навчання із виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів Друзі! Сьогодні в Олександрівській лікарні столиці провели навчання із виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів. Ми підготували відділення у семи міських лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на вірус Covid-19 (коронавірус). Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних. Усього розгорнуто 482 ліжка. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень. У всіх цих лікарнях є необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги. Також найближчим часом плануємо встановити обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Ми зробимо це для того, аби пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту. Опубликовано Кличко – мер Пятница, 28 февраля 2020 г.