Про це повідомляє World’s Ultimate Strongman у Instagram.
13 березня Новіков переміг на змаганнях із силового багатоборства World’s Ultimate Strongman – Strength Island. Таким чином, українець відстояв звання найсильнішої людини світу.
Новіков за сумою п’яти вправ, у двох з яких він був кращим, набрав 68 очок і випередив Жана-Франсуа Карона з Канади – на 10 очок.
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У листопаді 2020 року Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини світу на змаганнях World’s Strongest Man. Українець у 24 роки став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути цей титул.
Новіков став першим українцем після стронгмена Василя Вірастюка, якому вдалося стати володарем звання найсильнішої людини в світі в 2004 та 2007 роках.
- Досягнення українського стронгмена Олега Скавиша (Тягнізуба) внесено до світової Книги рекордів Гіннесса.