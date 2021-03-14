Український стронгмен Олексій Новіков переміг на змаганнях World’s Ultimate Strongman – Strength Island та довів, що залишається найсильнішою людиною планети.

Про це повідомляє World’s Ultimate Strongman у Instagram.

13 березня Новіков переміг на змаганнях із силового багатоборства World’s Ultimate Strongman – Strength Island. Таким чином, українець відстояв звання найсильнішої людини світу.

Новіков за сумою п’яти вправ, у двох з яких він був кращим, набрав 68 очок і випередив Жана-Франсуа Карона з Канади – на 10 очок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений World’s Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

У листопаді 2020 року Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини світу на змаганнях World’s Strongest Man. Українець у 24 роки став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути цей титул.

Новіков став першим українцем після стронгмена Василя Вірастюка, якому вдалося стати володарем звання найсильнішої людини в світі в 2004 та 2007 роках.