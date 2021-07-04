Про це повідомили у пожежній службі міста. 

Служба отримала повідомлення про пожежу на пляжі, але на місці пожежники виявили, що вогню немає. Утім у фурі, що була завантажена феєрверком, стався “ненавмисний розряд”. Ось як це було:

Шоу було заплановано на вечір неділі, саме для цього призначалися привезені на пляж феєрверки. Працівники компаній, що була відповідальною за шоу, отримали легкі тілесні ушкодження, але відмовили до ушпиталення. Серед відвідувачів пляжу постраждалих не було.

Причини вибуху наразі невідомі, для вивчення ситуації довкола місця розташування фури встановили периметр.

Після інциденту було ухвалене рішення скасувати будь-які феєрверки в місті.