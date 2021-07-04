В неділю, 4 липня, коли США святкує День Незалежності, в американському місті Меріленд вибухнула фура, завантажена феєрверком.

Про це повідомили у пожежній службі міста.

Служба отримала повідомлення про пожежу на пляжі, але на місці пожежники виявили, що вогню немає. Утім у фурі, що була завантажена феєрверком, стався “ненавмисний розряд”. Ось як це було:

So this just happened in Ocean City, MD. pic.twitter.com/B0djA8JxF7 — Gilly Gene (@GillyOfThe412) July 4, 2021

Шоу було заплановано на вечір неділі, саме для цього призначалися привезені на пляж феєрверки. Працівники компаній, що була відповідальною за шоу, отримали легкі тілесні ушкодження, але відмовили до ушпиталення. Серед відвідувачів пляжу постраждалих не було.

Причини вибуху наразі невідомі, для вивчення ситуації довкола місця розташування фури встановили периметр.

Після інциденту було ухвалене рішення скасувати будь-які феєрверки в місті.