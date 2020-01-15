Про це йдеться в сюжеті телеканалу НТН, повідомляють #Букви.
Так, вранці прокинувшись, чоловік побачив, що на його статевому органі – гайка. Щоб її зняти, він звернувся до медиків.
За словами чоловіка, так дружина вирішила йому помститися за зраду, а деталь накрутила вночі, коли він міцно спав.
Але зняти гайку змогли тільки співробітники ГСЧС: за допомогою спецінструменту вони розрізали деталь.
Гайка вірності: дружина покарала чоловіка за зраду, накрутивши йому гайку на член, поки той спав 🔥
Здається, тепер ви бачили все.
📹: НТН
Опубліковано Букви Середа, 15 січня 2020 р.
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