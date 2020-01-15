У Запоріжжі дружина одягла гайку на статевий орган свого чоловіка, вирішивши помститися за зраду.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу НТН, повідомляють #Букви.

Так, вранці прокинувшись, чоловік побачив, що на його статевому органі – гайка. Щоб її зняти, він звернувся до медиків.

За словами чоловіка, так дружина вирішила йому помститися за зраду, а деталь накрутила вночі, коли він міцно спав.

Але зняти гайку змогли тільки співробітники ГСЧС: за допомогою спецінструменту вони розрізали деталь.

Гайка на статевому органі Гайка вірності: дружина покарала чоловіка за зраду, накрутивши йому гайку на член, поки той спав 🔥 Здається, тепер ви бачили все. 📹: НТН Опубліковано Букви Середа, 15 січня 2020 р.