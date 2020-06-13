Вчені зняли дивовижну міграцію 64 тисяч австралійських зелених черепах, які знаходяться під загрозою вимирання.

Про це пише CNN.

Вчені з Департаменту навколишнього середовища і науки штату Квінсленд зняли відео за допомогою безпілотника на найбільшому в світі лежбищі зелених черепах – на острові Рейн.

Зелені черепахи зустрічаються в основному в тропічних і субтропічних водах і мігрують на великі відстані, приблизно через 35 років після свого народження.

Зазначається, що вони знаходяться під загрозою зникнення через полювання на них, надмірного збору їх яєць, втрати місць гніздування на пляжах і потраплянь у рибальське спорядження.

У дослідженні, проведеному в грудні і опублікованому в науковому журналі PLOS ONE, вчені виявили, що використання безпілотних літальних апаратів є найбільш точним способом документування морських істот, що знаходяться під загрозою зникнення.

Використовуючи безпілотники, команда виявила близько 64 000 черепах, що пливуть до острова, щоб відкласти яйця.

Дослідники планують використовувати результати, щоб управляти популяцією черепах, і сподіваються, що в майбутньому вони зможуть автоматизувати підрахунок по відеоматеріалам з використанням штучного інтелекту.