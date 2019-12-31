Відео він виклав на своїй Facebook-сторінці та на YouTube.

Нардеп постав у ролі шеф-кухаря, який нарізає зелень і згадує події 2019 року, що минає. При цьому він весь час звертається до українців.

Так, Гончаренко почав зі згадування президентських і парламентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський і його партія “Слуга народу”.

“Ну що, як вам цей рік? Повеселились? Не те, щоб я не поважав Зеленського. Він набрав мільйони голосів, став президентом великої країни. Це заслуговує на повагу. Але любити? За що? Звичайно, багато хто з вас були зачаровані ним: молодий, ніколи не був у політиці, свій хлопець. Не буду вас переконувати. Думаю, в глибині душі ви вже все знаєте”, – заявив нардеп.

Гончаренко додав, що в своєму новорічному зверненні президент Зеленський розповість про досягнення.

“Відкрив ринок землі, зняв недоторканність, зустрівся з Путіним. Але давайте чесно. Ринок землі – це земельна базар, найбільша афера в історії України. Депутатська недоторканність так повністю і не знята, а зустріч з Путіним не зупинила війну”, – наголосив він.

“Багато хто з вас запитує: “Що робити?”. Ви знаєте, відповідь проста: в 2020 році прийшов час викидати зелень. З Новим роком, українці!” – додав Гончаренко і викинув нарізану зелень з миски у відро для сміття.

Варто відзначити, що дане звернення записано в стилі популярного серіалу “Картковий будинок”.