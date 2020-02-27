Про це поінформували в Державному агентстві України з питань кіно.

Стрічку знято за однойменною п’єсою Сенцова, написаною в 2011 році.

Фільм-антиутопія був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Так, Сенцов під час роботи над стрічкою знаходився в колонії суворого режиму на півночі Росії. Робочий процес він і Ахтем Сеітаблаєв обговорювали в листах.

Світова прем’єра стрічки “Номери” відбулася в Берліні – на 70-му ювілейному міжнародному кінофестивалі “Берлінале” (в рамках спеціальних показів Berlinale Special). Вона отримала позитивні відгуки від почесних гостей і критиків.

В основі фільму – розповідь про суспільство, яке намагається побороти свої страхи і знайти свободу.

“Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу і робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони. Номери відмовляються від старої системи, але чи буде нова краща за попередню?” – йдеться в описі сюжету картини.

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Фільм “Номери” – копродукція України, Польщі, Чехії та Франції.

У стрічці знімалися Олександр Ярема, Віктор Андрієнко, Ірина Мак, Віктор Жданов, Денис Роднянський, Лорена Колібабчук, Агата Ларіонова та інші.

Прем’єра фільму в Україні запланована на осінь 2020 року.