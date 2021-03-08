Відео режисер опубліковав в своєму Twitter-акаунті.

Головний герой ролика – супергерой Аквамен, який повертає собі чарівний тризуб, який дозволяє управляти водою.

“Погана ідея – битися з дияволом і його армією в пеклі”, – говорить він.

У 2017 році фільм “Ліга справедливості” замість Зака ​​Снайдера, який вийшов з процесу роботи над картиною за сімейними обставинами, закінчував Джосс Уідон. Унаслідок стрічка не сподобалася фанатам і самим акторам, які наполягали на випуску режисерської версії.

Прем’єра режисерської версії “Ліги справедливості” на стримінговому сервісі HBO Max запланована на 18 березня 2021 року.

У новому фільмі можна буде побачити Бена Аффлека (Бетмен), Генрі Кавілла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-жінка), Рея Фішера (Кіборг), Езру Міллера (Флеш), а також Джареда Лето (Джокер) і Джо Манганьелло (Дефстроук).