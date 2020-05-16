Про це пише The Verge.
Запуск будуть робити з пускового комплексу 41, розташованого на мисі Канаверал.
Точне призначення X-37B є секретом, хоча ВВС говорять, що космічний апарат буде проводити ряд експериментів і випробовувати нових систем в космосі.
ВВС заявило, що експерименти і технології, які несе X-37B, “дозволяють США більш ефективно і дієво розвивати космічні можливості, необхідні для збереження переваги в космічній галузі”.
Зазначається, що в цій місії буде ще більше експериментів, ніж зазвичай, завдяки додаванню нового службового модуля – циліндричної конструкції, прикріпленої до нижньої частини космічного апарату.
Крім того, оскільки цей запуск відбувається під час пандемії, ВВС і Об’єднаний стартовий альянс вирішили віддати невелику данину пам’яті потерпілими і загиблими від COVID-19. Тому на ракеті написано:
“В пам’ять про жертви COVID-19 і в честь всіх, хто бореться з епідемією на передовій. Америка сильна”.
- У Китаї відбувся успішний запуск найпотужнішої ракети країни The Long March-5B. Її завдання – вивести на орбіту супутник.