Сьогодні, 16 травня, о 15:24 (за Києвом) відбудеться запуск ракети-носія Atlas V з експериментальним космічним апаратом X-37B.

Про це пише The Verge.

Запуск будуть робити з пускового комплексу 41, розташованого на мисі Канаверал.

Точне призначення X-37B є секретом, хоча ВВС говорять, що космічний апарат буде проводити ряд експериментів і випробовувати нових систем в космосі.

ВВС заявило, що експерименти і технології, які несе X-37B, “дозволяють США більш ефективно і дієво розвивати космічні можливості, необхідні для збереження переваги в космічній галузі”.

Зазначається, що в цій місії буде ще більше експериментів, ніж зазвичай, завдяки додаванню нового службового модуля – циліндричної конструкції, прикріпленої до нижньої частини космічного апарату.

Крім того, оскільки цей запуск відбувається під час пандемії, ВВС і Об’єднаний стартовий альянс вирішили віддати невелику данину пам’яті потерпілими і загиблими від COVID-19. Тому на ракеті написано:

“В пам’ять про жертви COVID-19 і в честь всіх, хто бореться з епідемією на передовій. Америка сильна”.