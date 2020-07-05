Сьогодні вранці, 5 липня, президент України Володимир Зеленський викупався в море на пляжі Ланжерон в Одесі.

#Букви опублікували відео, як Зеленський приймає водні процедури.

Так, Володимира Зеленського та голову його офісу Андрія Єрмака помітили на набережній біля готелю “Немо”.

Після того, як президент вийшов з води, його обступили відпочиваючі і почали знімати на мобільні телефони.

Варто зазначити, що минулого літа на цьому ж місці Зеленський купався з тодішнім главою Офісу Президента Андрієм Богданом.

Тоді в пресслужбі Офісу Президента заявили, Зеленський і члени його команди “проінспектували температуру води”.