#Букви опублікували відео, як Зеленський приймає водні процедури.
Так, Володимира Зеленського та голову його офісу Андрія Єрмака помітили на набережній біля готелю “Немо”.
Після того, як президент вийшов з води, його обступили відпочиваючі і почали знімати на мобільні телефони.
Варто зазначити, що минулого літа на цьому ж місці Зеленський купався з тодішнім главою Офісу Президента Андрієм Богданом.
Тоді в пресслужбі Офісу Президента заявили, Зеленський і члени його команди “проінспектували температуру води”.
- 27 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський опублікував фото з главою Офісу Президента Андрієм Богданом, на якому вони в плавках на одному з одеських пляжів.