Серпень 2014 року ознаменувався однією з найбільш кривавих подій в історії російсько-української війни на Донбасі, бо саме тоді розгорталися бої під Іловайськом.

У липні 2014 року українська армія здобула низку перемог, звільнивши значні території Донбасу від окупантів та розпочала оточення Донецька.На фоні початку спроб українських сил здобути Іловайськ, ситуація у секторі почала ускладнюватися. Найбільш затяжні бої розгорнулись саме там – з 6 до 29 серпня.

Росія поступово накопичувала свої сили й 23-24 серпня зранку близько 100 одиниць бойової техніки в супроводі російських військ перетнули український кордон. 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення. Перехід державного кордону і вступ російських регулярних військ у безпосередні бої з українськими підрозділами був неочікуваним для командування АТО.

Знахідки пошуковців у 2016 році – камуфляж і деякі останки ФОТО: ФБ ЯРОСЛАВ ЖИЛКІН

28 серпня становище наших військових стало критичним. Українське командування намагалося організувати прорив кільця, однак безрезультатно, а тому розпочалися перемовини з Генштабом РФ щодо виведення наших військ з оточення. Противник кілька разів змінював умови – зокрема, за ніч виникла вимога пропустити АТОвців через гуманітарний коридор абсолютно беззбройними.

За словами Віктора Муженка, для української сторони було неприйнятним лишити все озброєння, однак, не бачачи виходу, вони вирішили покластися на гарантії від російської сторони.

О 6 ранку 29 серпня почали формуватися дві колони для виходу з Іловайська: північна колона з кодовою назвою “Булава” і південна – “Вітер”, о 8:15 наші військові організованими колонами почали вихід з Іловайська за попередньо обумовленими маршрутами. О 10:00 російські окупанти та їх пособники віроломно обстріляли коридор виходу українських військових.

Важка артилерія регулярної армії РФ на краях “коридору” під час виходу з Іловайська

Саме там, у полях соняшників, сім років тому за офіційними даними українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Попри неочікуване для українських військ вторгнення та віроломний обстріл колон що відступали, Іловайськ для росіян теж не став походом у тир. 28 серпня 2018 року начальник управління військово-цивільного співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов заявив, що під час наступу та блокування Іловайська 24—29 серпня 2014 року втрати російських військових становили понад 200 осіб убитими та близько 300 пораненими. Був знищений ворожий танк та два БМД російських десантників. У боях під Іловайськом українськими військовими були затримані щонайменше 17 російських військовослужбовців: 10 десантників під Дзеркальним, 3 солдат під Многопіллям і 4 у Червоносільському. Всі вони були згодом обміняні.

Іловайськ став червоною лінією, після якої стало зрозуміло: проти України воює Росія, яка не гребує порушенням людської, військової честі та не боїться підло порушувати договори. Ворог, який стріляє беззбройним у спину.  

Ржавий снаряд, як відголос пекла

Віроломне вторгнення російської регулярної армії призвело до катастрофи на фронті та продовження війни, яка триває вже понад сім років. Ця подія розвіяла останні ілюзії щодо природи війни на Донбасі.

Пошук загиблих все ще триває. Дослідження на території розстрілу дозволили знайти нові поховання, ДНК тести – розкрити особи загиблих. Ще у 2015 році впізнано було лише 209 осіб. Решта полеглих ідентифікувалися двома страшними словами – “Невідомий труп”. Проблема з визначенням імен ще полягала у тому, що навіть при збігах із ДНК рідних, близькі загиблого категорично відмовлялися визнавати смерть людини, хапаючись за соломинку, бо він може бути в полоні. І навіть зараз є все ще багато безіменних могил – німих свідків злочину Російської Федерації. 

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Пам’ятаємо:

  1. Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  2. Аксененко Олег Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
  3. Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  4. Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  5. Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
  6. Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014
  7. Бадіченко Станислав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  8. Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  9. Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  10. Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  11. Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  12. Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  13. Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  14. Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  15. Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  16. Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  17. Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014
  18. Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
  19. Березовий Микола Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
  20. Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  21. Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  22. Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  23. Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  24. Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  25. Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014
  26. Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  27. Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
  28. Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  29. Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014
  30. Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  31. Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  32. Брус Тарас Романович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  33. Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  34. Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  35. Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  36. Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  37. Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  38. Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  39. Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  40. Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  41. Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  42. Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  43. Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  44. Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  45. Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  46. Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
  47. Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  48. Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  49. Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  50. Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
  51. Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 30.08.2014
  52. Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
  53. Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  54. Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  55. Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
  56. Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
  57. Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  58. Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
  59. Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  60. Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  61. Губа Яків Миколайович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
  62. Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  63. Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
  64. Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  65. Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  66. Дем’яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  67. Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  68. Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  69. Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  70. Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  71. Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  72. Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  73. Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  74. Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  75. Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  76. Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  77. Дремлюх В’ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
  78. Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
  79. Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  80. Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  81. Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  82. Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  83. Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
  84. Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  85. Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  86. Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  87. Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  88. Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  89. Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014
  90. Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  91. Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014
  92. Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  93. Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  94. Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  95. Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  96. Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  97. Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014
  98. Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  99. Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
  100. Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  101. Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  102. Ільїн Віталій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  103. Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  104. Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  105. Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014
  106. Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  107. Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  108. Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  109. Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  110. Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору» Загинув 03.09.2014
  111. Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  112. Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  113. Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  114. Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  115. Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 24.08.2014
  116. Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  117. Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
  118. Катрич В’ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  119. Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  120. Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
  122. Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  123. Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
  124. Клевчук Іван В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  125. Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  126. Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  127. Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  128. Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  129. Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  130. Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  131. Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  132. Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  133. Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
  134. Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  135. Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  136. Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  137. Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
  138. Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами – 31.08.2014)
  139. Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  140. Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  141. Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  142. Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014
  143. Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  144. Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  145. Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014
  146. Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  147. Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  148. Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
  149. Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  150. Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  151. Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
  152. Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
  153. Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  154. Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  155. Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  156. Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
  157. Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  158. Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
  159. Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  160. Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  161. Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014
  162. Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  163. Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  164. Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  165. Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 31.08.2014
  166. Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  167. Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014
  168. Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  169. Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  170. Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  171. Макаренко В’ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  172. Маламуж Олександр В’ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  173. Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  174. Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  175. Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  176. Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  177. Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  178. Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  179. Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  180. Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  181. Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  182. Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  183. Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  184. Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
  185. Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
  186. Мостика Андрій В’ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  187. Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
  188. Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  189. Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  190. Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  191. Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  192. Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014
  193. Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  194. Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  195. Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
  196. Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014
  197. Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  198. Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  199. Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  200. Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  201. Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  202. Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  203. Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  204. Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014
  205. Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  206. Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
  207. Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  208. Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014
  209. Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
  210. Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ» УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014
  211. Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  212. Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  213. Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  214. Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  215. Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  216. Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  217. Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
  218. Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  219. Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  220. Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
  221. Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  222. Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  223. Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  224. Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  225. Попель Андрій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  226. Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  227. Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  228. Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  229. Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  230. Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  231. Прокоп’єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 26.08.2014
  233. Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  234. Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 23.08.2014
  235. Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  236. Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  237. Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  238. Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  239. Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
  240. Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
  241. Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  242. Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  243. Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014
  244. Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  245. Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  246. Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  247. Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014
  248. Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  249. Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014
  250. Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  251. Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  252. Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  253. Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014
  254. Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  255. Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
  256. Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
  257. Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  258. Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  259. Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  260. Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  261. Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 31.08.2014
  262. Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  263. Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
  264. Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  265. Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
  266. Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  267. Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014
  268. Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  269. Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
  270. Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 27.08.2014
  271. Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  272. Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  273. Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
  274. Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  275. Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  276. Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  277. Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  278. Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
  279. Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  280. Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  281. Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014
  282. Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  283. Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  284. Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  285. Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  286. Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  287. Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  288. Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
  289. Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
  290. Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  291. Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  292. Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  293. Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014
  294. Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  295. Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  296. Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
  297. Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  298. Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  299. Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
  300. Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  301. Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
  303. Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014
  304. Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
  305. Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  306. Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  307. Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014
  308. Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  309. Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  310. Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
  311. Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  312. Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014
  313. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
  314. Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
  315. Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
  316. Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  317. Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  318. Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  319. Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 30.08.201
  320. Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  321. Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  322. Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
  323. Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
  324. Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
  325. Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  326. Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
  327. Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  328. Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
  329. Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  330. Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  331. Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  332. Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
  333. Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  334. Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
  335. Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Помер від поранень 20.09.2014
  336. Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
  337. Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
  338. Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014
  339. Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення “Дніпро-1”. Загинув 29.08.2014
  340. Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Загинув 29.08.2014
  341. Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014
  342. Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015
  343. Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014

Пам’ятаємо і тих, кого досі не розпізнали. Слава полеглим Героям