Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні країна згадує і Героїв трагедії під Іловайськом. #Букви приєднуються до спогадів цієї трагічної сторінки історії російсько-української війни.

Серпень 2014 року ознаменувався однією з найбільш кривавих подій в історії російсько-української війни на Донбасі, бо саме тоді розгорталися бої під Іловайськом.

У липні 2014 року українська армія здобула низку перемог, звільнивши значні території Донбасу від окупантів та розпочала оточення Донецька.На фоні початку спроб українських сил здобути Іловайськ, ситуація у секторі почала ускладнюватися. Найбільш затяжні бої розгорнулись саме там – з 6 до 29 серпня.

Росія поступово накопичувала свої сили й 23-24 серпня зранку близько 100 одиниць бойової техніки в супроводі російських військ перетнули український кордон. 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення. Перехід державного кордону і вступ російських регулярних військ у безпосередні бої з українськими підрозділами був неочікуваним для командування АТО.



28 серпня становище наших військових стало критичним. Українське командування намагалося організувати прорив кільця, однак безрезультатно, а тому розпочалися перемовини з Генштабом РФ щодо виведення наших військ з оточення. Противник кілька разів змінював умови – зокрема, за ніч виникла вимога пропустити АТОвців через гуманітарний коридор абсолютно беззбройними.

За словами Віктора Муженка, для української сторони було неприйнятним лишити все озброєння, однак, не бачачи виходу, вони вирішили покластися на гарантії від російської сторони.

О 6 ранку 29 серпня почали формуватися дві колони для виходу з Іловайська: північна колона з кодовою назвою “Булава” і південна – “Вітер”, о 8:15 наші військові організованими колонами почали вихід з Іловайська за попередньо обумовленими маршрутами. О 10:00 російські окупанти та їх пособники віроломно обстріляли коридор виходу українських військових.



Саме там, у полях соняшників, сім років тому за офіційними даними українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

Попри неочікуване для українських військ вторгнення та віроломний обстріл колон що відступали, Іловайськ для росіян теж не став походом у тир. 28 серпня 2018 року начальник управління військово-цивільного співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов заявив, що під час наступу та блокування Іловайська 24—29 серпня 2014 року втрати російських військових становили понад 200 осіб убитими та близько 300 пораненими. Був знищений ворожий танк та два БМД російських десантників. У боях під Іловайськом українськими військовими були затримані щонайменше 17 російських військовослужбовців: 10 десантників під Дзеркальним, 3 солдат під Многопіллям і 4 у Червоносільському. Всі вони були згодом обміняні.

Іловайськ став червоною лінією, після якої стало зрозуміло: проти України воює Росія, яка не гребує порушенням людської, військової честі та не боїться підло порушувати договори. Ворог, який стріляє беззбройним у спину.



Віроломне вторгнення російської регулярної армії призвело до катастрофи на фронті та продовження війни, яка триває вже понад сім років. Ця подія розвіяла останні ілюзії щодо природи війни на Донбасі.

Пошук загиблих все ще триває. Дослідження на території розстрілу дозволили знайти нові поховання, ДНК тести – розкрити особи загиблих. Ще у 2015 році впізнано було лише 209 осіб. Решта полеглих ідентифікувалися двома страшними словами – “Невідомий труп”. Проблема з визначенням імен ще полягала у тому, що навіть при збігах із ДНК рідних, близькі загиблого категорично відмовлялися визнавати смерть людини, хапаючись за соломинку, бо він може бути в полоні. І навіть зараз є все ще багато безіменних могил – німих свідків злочину Російської Федерації.



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Пам’ятаємо:

Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Аксененко Олег Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014 Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014 Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014 Бадіченко Станислав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014 Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014 Березовий Микола Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014 Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014 Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014 Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014 Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Брус Тарас Романович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014 Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014 Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 30.08.2014 Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014 Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014 Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014 Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014 Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Губа Яків Миколайович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014 Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014 Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Дем’яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дремлюх В’ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014 Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014 Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014 Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014 Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014 Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014 Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014 Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Ільїн Віталій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014 Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору» Загинув 03.09.2014 Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 24.08.2014 Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014 Катрич В’ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014 Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014 Клевчук Іван В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014 Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014 Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами – 31.08.2014) Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014 Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014 Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014 Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014 Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014 Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014 Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014 Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014 Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 31.08.2014 Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014 Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Макаренко В’ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Маламуж Олександр В’ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014 Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014 Мостика Андрій В’ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014 Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014 Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014 Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014 Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014 Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014 Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014 Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014 Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ» УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014 Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014 Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014 Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Попель Андрій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Прокоп’єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 26.08.2014 Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 23.08.2014 Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014 Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014 Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014 Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014 Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014 Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014 Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014 Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014 Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 31.08.2014 Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014 Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014 Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014 Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 27.08.2014 Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014 Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014 Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014 Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014 Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014 Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014 Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014 Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014 Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014 Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014 Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014 Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014 Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014 Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014 Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014 Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014 Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014 Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 30.08.201 Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014 Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014 Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014 Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014 Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014 Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014 Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014 Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Помер від поранень 20.09.2014 Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014 Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014 Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014 Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення “Дніпро-1”. Загинув 29.08.2014 Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Загинув 29.08.2014 Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014 Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015 Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014

Пам’ятаємо і тих, кого досі не розпізнали. Слава полеглим Героям