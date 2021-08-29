Серпень 2014 року ознаменувався однією з найбільш кривавих подій в історії російсько-української війни на Донбасі, бо саме тоді розгорталися бої під Іловайськом.
У липні 2014 року українська армія здобула низку перемог, звільнивши значні території Донбасу від окупантів та розпочала оточення Донецька.На фоні початку спроб українських сил здобути Іловайськ, ситуація у секторі почала ускладнюватися. Найбільш затяжні бої розгорнулись саме там – з 6 до 29 серпня.
Росія поступово накопичувала свої сили й 23-24 серпня зранку близько 100 одиниць бойової техніки в супроводі російських військ перетнули український кордон. 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення. Перехід державного кордону і вступ російських регулярних військ у безпосередні бої з українськими підрозділами був неочікуваним для командування АТО.
28 серпня становище наших військових стало критичним. Українське командування намагалося організувати прорив кільця, однак безрезультатно, а тому розпочалися перемовини з Генштабом РФ щодо виведення наших військ з оточення. Противник кілька разів змінював умови – зокрема, за ніч виникла вимога пропустити АТОвців через гуманітарний коридор абсолютно беззбройними.
За словами Віктора Муженка, для української сторони було неприйнятним лишити все озброєння, однак, не бачачи виходу, вони вирішили покластися на гарантії від російської сторони.
О 6 ранку 29 серпня почали формуватися дві колони для виходу з Іловайська: північна колона з кодовою назвою “Булава” і південна – “Вітер”, о 8:15 наші військові організованими колонами почали вихід з Іловайська за попередньо обумовленими маршрутами. О 10:00 російські окупанти та їх пособники віроломно обстріляли коридор виходу українських військових.
Саме там, у полях соняшників, сім років тому за офіційними даними українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.
Попри неочікуване для українських військ вторгнення та віроломний обстріл колон що відступали, Іловайськ для росіян теж не став походом у тир. 28 серпня 2018 року начальник управління військово-цивільного співробітництва Збройних сил України Олексій Ноздрачов заявив, що під час наступу та блокування Іловайська 24—29 серпня 2014 року втрати російських військових становили понад 200 осіб убитими та близько 300 пораненими. Був знищений ворожий танк та два БМД російських десантників. У боях під Іловайськом українськими військовими були затримані щонайменше 17 російських військовослужбовців: 10 десантників під Дзеркальним, 3 солдат під Многопіллям і 4 у Червоносільському. Всі вони були згодом обміняні.
Іловайськ став червоною лінією, після якої стало зрозуміло: проти України воює Росія, яка не гребує порушенням людської, військової честі та не боїться підло порушувати договори. Ворог, який стріляє беззбройним у спину.
Віроломне вторгнення російської регулярної армії призвело до катастрофи на фронті та продовження війни, яка триває вже понад сім років. Ця подія розвіяла останні ілюзії щодо природи війни на Донбасі.
Пошук загиблих все ще триває. Дослідження на території розстрілу дозволили знайти нові поховання, ДНК тести – розкрити особи загиблих. Ще у 2015 році впізнано було лише 209 осіб. Решта полеглих ідентифікувалися двома страшними словами – “Невідомий труп”. Проблема з визначенням імен ще полягала у тому, що навіть при збігах із ДНК рідних, близькі загиблого категорично відмовлялися визнавати смерть людини, хапаючись за соломинку, бо він може бути в полоні. І навіть зараз є все ще багато безіменних могил – німих свідків злочину Російської Федерації.
Пам’ятаємо:
- Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Аксененко Олег Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
- Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
- Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014
- Бадіченко Станислав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014
- Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
- Березовий Микола Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
- Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014
- Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
- Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014
- Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Брус Тарас Романович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
- Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
- Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 30.08.2014
- Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
- Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
- Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
- Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
- Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Губа Яків Миколайович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
- Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
- Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Дем’яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дремлюх В’ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
- Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
- Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
- Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014
- Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014
- Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014
- Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
- Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Ільїн Віталій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014
- Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору» Загинув 03.09.2014
- Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 24.08.2014
- Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
- Катрич В’ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
- Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
- Клевчук Іван В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
- Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
- Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами – 31.08.2014)
- Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014
- Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014
- Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
- Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
- Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
- Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
- Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
- Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014
- Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Помер від поранень 31.08.2014
- Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014
- Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Макаренко В’ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Маламуж Олександр В’ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
- Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
- Мостика Андрій В’ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 10.08.2014
- Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014
- Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
- Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014
- Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014
- Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 10.08.2014
- Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014
- Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
- Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ» УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014
- Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
- Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Івано-Франківськ». Загинув 29.08.2014
- Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Попель Андрій В’ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Прокоп’єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 26.08.2014
- Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 23.08.2014
- Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
- Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
- Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014
- Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014
- Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014
- Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 29.08.2014
- Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування «Південь». Загинув 29.08.2014
- Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
- Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 31.08.2014
- Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
- Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
- Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Азов» ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014
- Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
- Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 27.08.2014
- Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
- Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
- Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014
- Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 29.08.2014
- Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
- Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014
- Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 20.08.2014
- Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
- Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 28.08.2014
- Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 18.08.2014
- Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
- Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 26.08.2014
- Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
- Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони «Рух Опору». Загинув 29.08.2014
- Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 29.08.2014
- Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
- Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон» УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
- Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 30.08.201
- Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
- Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони «Кривбас». Загинув 29.08.2014
- Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Загинув 19.08.2014
- Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
- Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку. Загинув 29.08.2014
- Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони «Дніпро-2». Загинув 24.08.2014
- Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
- Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Помер від поранень 20.09.2014
- Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
- Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
- Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014
- Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення “Дніпро-1”. Загинув 29.08.2014
- Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Загинув 29.08.2014
- Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014
- Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015
- Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014
Пам’ятаємо і тих, кого досі не розпізнали. Слава полеглим Героям