Борису Джонсону – 58: біографія прем’єр-міністра Великої Британії та чому його люблять українці

Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону сьогодні 58 років. В Україні про нього почали найбільше говорити напередодні та під час війни, оскільки саме в особі цього лідера Україна отримала від Великої Британії безпрецедентну підтримку під час війни.

#Букви розповідають біографію прем’єр-міністра Великої Британії.

Повне ім’я – Олександр Борис де Пфеффель-Джонсон. Він народився у Нью-Йорку, де на той час працював його батько. Згодом сім’я переїхала в Лондон. Борис був найстаршим сином – у нього ще було твоє молодших братів і сестер.

Дитинство та юність: Батько Бориса, Стенлі Джонсон, був депутатом Європейського парламенту, згодом обіймав посаду в Європейській комісії та Світовому банку. Мати майбутнього прем’єра закінчила Оксфордський університет. Через впливових батьків Бориса Джонсона вважатимуть представником еліти.

Навчався Джонсон спочатку в Європейській школі Брюсселя, в Ітон-коледжі і в Оксфордському університеті, де вивчав класичну літературу. В університеті його обрали президентом студентської спілки. Часто під час гучних розваг його бачили в компанії Чарльза Спенсера (брата принцеси Діани) та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона.

Особисте життя: Перший шлюб Борис Джонсон з Аллегрою Мостін-Овен, через майже 6 років розлучився з нею та взяв шлюб з Мариною Вілер, з якою у них народилося четверо дітей. У 2021 році він одружився втретє – з Керрі Саймондс, яка у квітні 2020 року народила йому сина.

Кар’єра журналіста: Журналістську кар’єру Борис Джонсон розпочав з посади кореспондента-стажера в газеті Times. Проте, вже через рік його звідти вигнали через фальсифікацію цитати його хрещеного батька, Коліна Лукаса, який пізніше став віцеканцлером Оксфордського університету

Згодом Джонсон пропрацював у Wolverhampton Express & Star, потім потрапив до The Daily Telegraph у Брюсселі. Там він став відомим завдяки гострим і досить провокативним статтям, вирвані з контексту уривки йому вже під час політичної кар’єри закидатимуть опоненти.

Джонсон також є автором книг: “Колонка Джонсона”, “Позичте мені ваші вуха”, “В мене є для вас погляди”, “Нова британська революція”, “Фактор Черчилля”, роману “Сімдесят дві діви” тощо. За журналістську працю Джонсона висували на Премію Британської телевізійної академії.

Як продюсер Борис Джонсон сприяв виходу у 2006 році серії документальних фільмів “Мрія про Рим”, у якому порівнюється Римська імперія та сучасний Європейський Союз.

Політична діяльність Бориса Джонсона розпочалася у 1997 році, але невдало – він був кандидатом на парламентських виборах у виборчому окрузі Клевід Південь, однак зазнав поразки.

У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Генлі-на-Темзі.

Через кілька років Джонсона призначили міністром культури у тіньовому кабінету опозиції, у листопаді 2003 року він став віцепрезидентом Консервативної партії Великої Британії. Одначе з усіх посад його звільнили через звинувачення у позашлюбних зв’язках з однією з журналісток. Борис Джонсон усе заперечував, однак у партії вирішили, що навіть самі чутки вже шкодять партійній репутації.

У 2008 році Борис Джонсон вирішив балотуватися в мери Лондона. Під час кампанії він зосередився на передмісті, де консерватори мали значну підтримку – і здобув перемогу над тодішнім мером столиці.

9 липня 2018 року пішов у відставку з посади міністра закордонних справ Великої Британії.

У 2019 році після того, як тодішня прем’єр-міністерка Тереза Мей оголосила про свою відставку, Джонсон оголосив про свої наміри балотуватися на виборах.

З 24 липня 2019 року він обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. У грудні під його керівництвом на парламентських виборах Консервативна партія набрала 43,6 % голосів — і це стало найкращим результатом для будь-якої партії протягом останніх сорока років.

Стосунки з Україною: Борис Джонсон різко засуджує вторгнення Росії до України. Він був одним із тих, хто на весь світ попереджав про ймовірність повномасштабної війни та наміри Путіна. Прем’єр Великої Британії дорікав країнам Заходу, що цього могло б не трапитися, якби вони у 2014 році активніше відреагували на анексію Росією Криму. Він неодноразово не лише словами, а й допомогою фінансовою, гуманітарною та воєнною засвідчував підтримку нашій державі. У квітні Борис Джонсон особисто прибув до Києва та прогулявся столицею разом з президентом України Володимиром Зеленським. У ці непрості для нашої країни часи Борис Джонсон неодноразово звертався зі словами підтримки до українців і, зокрема, українських дітей.

Ставлення прем’єр-міністра Великої Британії до нашої держави знайшло палкий відгук у серцях українців. Вони навіть прозвали його Борис Джонсонюк, перегравши літери UK (United Kingdom) в його імені в Instagram як -юк, патронімічний суфікс, властивий українським прізвищам.

До речі, зауважте, яких кольорів рамка у Бориса Джонсона у соцмережах і яке фото стоїть на профілі у Twitter.

І якщо у світі є торт на честь відомого французького імператора – Наполеон, так в Україні на честь Бориса Джонсонюка з’явився круасан. Знайшла його пані посол Великої Британії в Україні в одному із київських закладів. Хаотична мерегнова шапка круасана асоціюється з неслухняною зачіскою британського прем’єра, яка стала однією з його “візитних карток” впізнаваності.

Безпосередність і приязність у манерах і поведінці прем’єра Великої Британії, на фоні його ставлення до нашої держави не лишила байдужими наших співгромадян. І у цей день багато хто не забув, що сьогодні у нього День народження та привітали “Джонсонюка”.

Наші співгромадяни вітали у соцмережах Бориса Джонсона не в надії, що він це побачить, а просто для того, щоб хоч якось висловити вдячність і любов до великого друга України.











Борису Джонсону – 58: біографія прем’єр-міністра Великої Британії та чому його люблять українці // 6 фото

#Букви приєднуються до низки вітань, які навряд чи побачить Борис Джонсон і бажають йому звитяги й надалі боротися з нами пліч-о-пліч з ворогом, політичного запалу та многая літа!