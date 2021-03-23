Міністра регіонального будівництва Олексія Чернишова часто називають новим кандидатом в прем’єри. Зараз він займається реформою будівельної галузі щодо видачі дозволів. Але разом з цим просуває інтереси Саакашвілі, Парцхаладзе і братів Горових.

Будівельна сфера – одна з найбільш корумпованих в Україні. Будівельне лобі є у кожній Раді. а в цьому скликанні становить не менше 20 депутатів. Його основне завдання знизити податки та дозвільні процедури. Через останні найбільша боротьба точиться навколо Державної архітектурної інспекції. Вже десятки років в країні існують різні групи, які заробляють величезні кошти на дозвільних процедурах.

Наприкінці року колишній керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев розповів в інтерв’ю #Буквам, що “такса” за видачу дозволів виросла до 15 доларів за один квадратний метр. Раніше була 5 доларів.

Минулого року в формуванні корупційних схем та потоків навколо ДАБІ звинувачували колишнього заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Але після його звільнення ситуація не надто змінилась на краще. Просто, здається, епіцентр подій перемістився під дах Мінрегіонбуду

І якщо за часів Трофімова в фаворі були люди з команди Януковича (зокрема, багато претензій було до персони Олександра Сергієнка), то тепер до годівниці з подачі Мінрегіонбуду знову повертаються брати Горові та їхні креатури.

У лютому Кабмін вкотре змінив керівництво Держархінспеції, і замість Ірини Король призначив Сергія Галіцина.

До цього Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області, де за підсумками 2019 року його зарплата склала понад 416 тисяч гривень. Попередні 23 роки новий очільник скандальної структури працював в МВС.

Як розповідають співрозмовники #Букв, прийшовши на посаду, Галіцин став звільняти людей Сергієнка. Здавалось б, переможенька! Але питання, кого він призначає.

Галіцин призначив своїм радником експершого заступника голови ДАБІ Валерія Філончука та включив його до складу дозвільної комісії ДАБІ.

Філончук працює в ДАБІ дуже давно, але його пов’язують з колишнім головою ДАБІ (часів прем’єрства Володимира Гройсмана) Сергієм Кузьміним.

Своєю чергою, Кузьміна пов’язували з братами Горовими, яких постійно звинувачували в “кришуванні відкатів” у ДАБІ.

Також до координації територіальних органів ДАБІ повернулась Олена Айхель, колишня співробітниця ДАБІ, яку також пов’язували з братами Горовими.

Тож, схоже, відоме сімейство, знову повертається до втраченої на 2 роки годівниці. Тобто просто один клан витіснив інший.

Втім, це ще не все.

Нове керівництво ДАБІ взялося до роботи з гаслом видати дозволи усім, кому їх раніше не давали.

Однак керівник Львівської ОДА Максим Козицький вже 15 березня поскаржився на дії ДАБІ і звинуватив її у блокуванні кількох важливих інфраструктурних об’єктів в області.

При цьому ДАБІ блокує навіть видачу дозволів на головну програму президента Зеленського “Велике будівництво”, отримуючи відкати, хоча часто все будівництво відбулось ще в часи Порошенка.

В цій ситуації, як кажуть співрозмовники #Букв, міністру Чернишову вдається ювелірно всидіти на двох стільцях: з одного боку він неабияк піариться на темі “Великого будівництва”, мріючи очолити Кабмін, а з іншого – координувати роботу ДАБІ, яка отримує значні кошти за видачу дозволів на будівництво об’єктів програми в обхід державної казни.

Інтриги ситуації додає те, що нещодавно Олена Костенко, яка очолювала ДАБІ наприкінці 2019 – початку 2020 виграла суд і домоглась свого поновлення на посаді. Щоправда, в ДАБІ її поки не пускають.

Це не дивно, адже це призведе до нового перерозподілу сфер впливу. Тому Мінрегіон і прискорює реформу відомства.

З того моменту як Костенко звільнили, ДАБІ розділили на три окремі структури. Правда, ефективності це їх роботі не додало. Тільки звинувачення, що поборів стало втричі більше, бо і структур тепер три.

Наприкінці минулого року міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на онлайн-засіданні уряду заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована на початку 2021 року. І на її місці з’явиться Державна інспекція архітектури та містобудування.

“В першу чергу, ми привели у відповідність до чинного закону кількість і формат існуючих органів. Тому і було прийнято рішення про ліквідацію утворених до цього ДІМУ (Державної інспекції містобудування України) та ДССМ (Державна сервісна служба містобудування України”, – пояснив міністр суть реформи в інтерв’ю виданню “Слово і діло”.

Взагалі-то планувалось, що реформа відбудеться через схвалення нового законодавства. Але депутати в силу різних лобістських інтересів його рух заблокували, тому зміни тепер відбуваються в рамках чинного законодавства. А Мінрегіон написав новий законопроєкт, обговоривши його з “опініон-лідерами”. Про останніх згадаємо пізніше, а наразі про те, що хоче зробити Чернишов.

“Державна інспекція архітектури та містобудування буде приймати об’єкти категорії ССЗ підвищеної небезпеки (атомні електростанції, гідроспоруди, тунелі – те, що не стосується загального будівництва) та об’єкти всіх трьох категорій СС1, СС2 та СС3, які становлять державну таємницю”, – каже міністр в інтерв’ю “Слово і діло”.

“Юридичні особи прийматимуть об’єкти СС1, СС2, СС3, крім тих, які я перелічив. Цей ринок буде повністю лібералізований. Звичайно, в разі прийняття закону”, – додає він.

Власне, те, що зараз описує Чернишов – це створення таких собі приватних ДАБІ на зразок приватних нотаріусів. Як розповіли #Буквам учасники ринку, авторами ідеї є забудовник Лев Парцхаладзе та Михеїл Саакашвілі. Вони цю ідею просували майже рік. І тому не дивно, що Саакашвілі нещодавно хвалив Чернишова в “Свободі слова” Шустера і розповідав, як класно передати видачу дозволів у приватні руки.

А “громадськість”, з якою Мінрегіон обговорював реформу, “це люди Парцхаладзе, Дмитра Ісаєнка (депутат від ОПЗЖ) і інших забудовників плюс псевдоексперти Саакашвілі, а реальну громадськість і близько не підпускають”. Так цей процес описав експерт Георгій Могильний, який багато років пише про схеми забудовників.

Парцхаладзе, який очолює Конфедерацію будівельників, фактично отримає ручні структури для видачі дозволів своїм. Де ясно як божий день, хто зароблятиме.

Втім, все це прогресивні реформи, а не те, що ви подумали. І вам про це обов’язково розкаже Саакашвілі в чергову п’ятницю на “Свободі слова”.