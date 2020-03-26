«Дівчатка, я хочу на роботу», «дайте ще якийсь рецепт, щоб приготувати для сім'ї» - це основні прохання мам у соцмережах цими днями. Вже звиклі готувати легкий сніданок і вечерю, мами раптом опинилися в карантинному кухонному ув'язненні, й запас фантазії потроху вичерпується. Букви вирішили прийти на допомогу.

Годувати велику і навіть маленьку сім’ю завдання не з простих. Особливо якщо бігти в магазин, де можеш зустріти той самий коронавірус, не надто хочеться. А ось маршрут для сім’ї між диваном і кухнею стає постійним. Борщі, котлети і пиріжки стали знову актуальні. Так само, як і ревізія рецептів з маминих і бабусиних кулінарних блокнотів.

Ми ж зробили ревізію сайтів кулінарних блогерів з ситними і не надто складними рецептами.

Курка фарширована кускусом і суxофруктами

Вам знадобиться: 1 велика курка, 2-4 склянки готового куксусу, 2 цибулини, 200 г суxофруктів (курага, чорнослив), сіль і перець за смаком.

Для соусу: 6 столових меду, 2 велких зубчики часнику, 1 ложка соусу “чилі”, 5 столових ложок соєвого соусу, 2 столових ложки оливкової олії і 2 столових ложки гранатового естракту.

Варимо кускус. Даємо охолонути. Підсмажуємо цибулю. Коли вона стане прозорою, додаємо кускус і сухофрукти, перемішуємо.

Курку миємо, солимо і перчимо. Начиняємо сумішшю кускусу з сухофруктами. Викладаємо курку в місткість для запікання.

Зазначені інгредієнти замішуємо в соус. Половиною намазуємо курку і ставимо її в заздалегідь розігріту духовку (190 градусів) мінімум на годину. Коли вже почуєте запах, змастіть курку залишком соусу. І додайте в місткість решту кускусу. Нехай набереться соку.

Дайте страві трохи охолонути, наріжте курку і подавайте до столу.

Картопляно-грибний кіш із сиром





Вам знадобиться для тіста: 2 склянки борошна, 130 г масла, 1/2 ч.ложки солі,

1 яйце, 1-2 столових ложки xолодної води.

Для начинки: 100 г масла, 4 столові ложки рослинної олії, 1 кг картоплі, 2 цибулини, півкілограма печериць, 3 яйця, пачка (375 мл) 20% сметани, сіль, перець за смаком, 200 грамів твердого козячого сиру, пучок зеленої цибулі.

Ріжемо 130 грамів масла на кубики й змішуємо блендером або в комбайні з сіллю і борошном до утворення дрібної крихти. Додаємо 1 яйце й 1 столову ложку води. Замішуємо тісто. Якщо воно вам здається занадто крутим, додайте ще ложку води. Тісто має вийти еластичним і не липнути до рук.

Тепер його треба розкачати качалкою в коло діаметру вашої форми для випічки (24-28 см). Змастити форму маслом і викласти туди тісто. Поставити форму в холодильник на 30 хвилин.

В цей час на сковороді розпускаємо вершкове масло в рослинному, кладемо почищену і нарізану кубиками картоплю, і смажимо, помішуючи. Коли картопля вже буде майже готова, додаємо дрібно нарізану цибулю. Солимо і перчимо за смаком.

Знімаємо сковороду з вогню і даємо охолонути. Через 15 хвилин додаємо на сковороду яйця, вершки, натертий твердий сир і зелену цибулю. Все перемішуємо.

Виймаємо форму з холодильника, викладаємо на тісто картопляну суміш і ставимо в нагріту заздалегідь духовку на 40-45 хв.

Готовому кішу даємо охолонути 15 хвилин і кличемо сім’ю до столу.

Печеня під фруктовим соусом



Вам знадобиться: 1-1,5 кг яловичини або телятини, 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки рослинної олії, 2 цибулини, 3 зубчики часнику, 2 апельсини (щоб вийшла склянка соку), півсклянки білого сухого вина, 1/4 склянки води, 1 столова ложка меду, 1 столова ложка гірчиці, по 200 грамів кураги і чорносливу без кісточок. Сіль та перець.

Порізане кубиками м’ясо паніруємо в борошні. Нагріваємо в глибокій сковороді рослинну олію й добре обсмажуємо м’ясо з усіх боків, щоб зберегти соковитість. Виймаємо м’ясо зі сковороди. Кладемо в цю ж сковороду цибулю й часник та смажимо до золотавого кольору. В мисці змішуємо сік, вино, мед, воду і гірчицю, виливаємо цю суміш на сковороду. Додаємо м’ясо і сухофрукти, перемішуємо і тушкуємо на маленькому вогні щонайменше 1,5 години.

За цей час готуємо гарнір – рис, булгур або картопляне пюре.

Запіканка з брокколі та сиром

Вам знадобиться: 800 гр замороженої брокколі, 30 г вершкового масла, 250 грамів твердого козячого сиру, 200 грамів сметани, 4 яйця, 3 столові ложки борошна, чверть чайної ложки мускатного горіха, сіль, перець.

Для соусу: 25 г масла, 2 ст.л. борошна, 3/4 ст. вершків, щіпка мускатмого горіха, сіль, перець.

Розморожуємо броколі. Додаємо масло, яйця, сир, сметану, борошно, спеції. Все перемішуємо. Викладаємо у форму. Нагріваємо духовку до 180 гр. Запікаємо 50 хвилин.

За цей час готуємо соус “Бешамель” – в каструлі з товстим дном розтоплюємо вершкове масло. Додаємо борошно і швидко перемішуємо силіконовим віничком або ручним міксером, щоб не було грудочок. Вливаємо вершки й розмішуємо до однорідної консистенції. Додаємо спеції.

Поливаємо соусом запіканку і подаємо до столу.

Оладки з грибами і зеленню

Вам знадобляться: 1 стакан кефіру, 1 яйце, 1 склянка борошна, 1 ст.л. цукру,

1/4 ч.л. солі, 1/2 ч.л. соди.

Начинка: гриби + зелена цибуля і петрушка.

Гриби порізати тонкими слайсами, цибулю і петрушку дрібно покришити.

Змішати кефір з яйцем. Окремо просіяти борошно з сіллю, содою й розпушувачем. Влити рідку суміш у борошняну і перемішати віночком. Дати постояти 15-20 хвилин. Тісто викласти ложкою на розігріту і змащену маслом сковороду. Поки обсмажуєте оладки з одного боку, на “сиру” сторону викладіть начинку.

Потім переверніть і обсмажте з іншого боку.

Яблучні маффіни з халвою і корицею





Вам знадобляться: 2 склянки борошна, 2 чайних ложки розпушувача, 150 г цукру. 2 великих яблука (бажано кислих сортів), 1 чайна ложка меленої кориці, 1 столова ложка лимонного соку.

А також 50 грамів вершкового масла, 1/2 ст.молока, 100 г сметани (або стільки ж апельсинового соку), 1 чайна ложка ванільної есенції, 2 яйця і 100 грамів халви.

Змішайте борошно, розпушувач і цукор.

Яблука натріть на чималій тертці, додайте до них лимонний сік, корицю і чайну ложку цукру.

В окремій мисці збийте яйця, додайте олію, сметану, ванільну есенцію і молоко. Додайте туди яблучну суміш і розмішайте.

Останньою всипте суху борошняну суміш і розмішайте ще раз. Додайте нарізану дрібно халву.

.Розкладіть тісто в 12 формочок для мафінів.

Поставте випікатися в заздалегідь нагріту духовку на 25 хвилин

Яблучний крамбл з горіхами





Вам знадобиться для тіста: 100 г борошна, 100 г вершкового масла, 100 г волоських горіхів, 2 столові ложки цукру, дрібка кориці і дрібка солі.

Для начинки візьміть 4 яблука, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки рому, ложку вершкового масла, кілька ложок варення зі смородини (або можна морожену смородину).

Яблука миємо, чистимо, видаляємо серцевину, нарізаємо тонкими шматочками. Додаємо смородину. На нагріту сковороду висипаємо 2 ложки цукру, яблука, ром, перемішуємо і готуємо суміш, поки вона не пом’якшиться.

Попередньо охолоджене вершкове масло нарізаємо кубиками. У чашу блендера або комбайна засипаємо борошно, вершкове масло, волоські горіхи, цукор, корицю, сіль і збиваємо все на високій швидкості до отримання крихти.

Беремо форму для випічки, змащуємо її вершковим маслом. На дно висипаємо яблука в соусі, зверху додаємо борошняну крихту.

Ставимо в розігріту духовку (190 градусів) на 15 хвилин. Можна подати з морозивом або збитими вершками.