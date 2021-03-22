Десь місяць тому Кіра Рудик обмовилась в інтерв’ю, що вона веде переговори з Офісом президентапро можливу коаліцію. Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко це заперечив, але, схоже, процес таки іде і він розколов навпіл фракцію «Голос».

Про те, що партії Святослава Вакарчука не все гаразд стало зрозуміло ще в той момент, коли він склав мандат. І хоча вся увага тоді  була прикута до вчинку самого співака, який і рік не зміг пробути політиком, люди в апараті «Голосу» говорили про велику конкуренцію в партії за посаду майбутнього голови.

Багато хто спершу в цій ролі бачив шоумена Сергія Притулу, який балотувався в мери Києва, але несподівано партію очолила Кіра Рудик. Десь в цей момент партія почала виразно розколюватися на радикальне і помірковане крило.

Місцеві вибори партія спробувала пройти як єдиний організм. А далі вже почався явний розкол.

Найбільш яскраво це проявилось на публіку на початку лютого, коли Сергія Притулу виключили з політради партії.  Тоді ж заступником голови партії припинив бути Ярослав Юрчишин.

Юрчишин пояснив BBC News Україна, що таке рішення ініціювала голова партії Кіра Рудик.

Верховна Рада 19 березня

Железняк і Рудик

“Лише вона може пояснити логіку, чому одного з найбільш рейтингових і впізнаваних членів партії Сергія Притулу вивели з керівництва“, – відзначив політик.

Як розповів Буквам один з депутатів «Голосу», на з’їзді Рудик заявила, що членами політради партії не можуть бути не члени партії.

За словами співрозмовника, вона також увела в склад політради Ярослава Железняка, Інну Совсун та Андрія Осадчука.

Хоча за результатами голосування це мали бути Лозинський, Бобровська та Стефанишина.

Верховна Рада 4 березня

Соломія Бобровська

Також напередодні Нового року посаду голови фракції залишив Сергій Рахманін.

«Для нас це рішення було дуже дивним, але Сергій не пояснив, чому він так вчинив»,  – каже співрозмовник у партії.

Після цього голові фракції призначали заступників. «Железняк ультимативно повідомив, що може працювати тільки з Костенком, після цього Олександра Устінова висловила свою незгоду з новою політикою в партії», – каже співрозмовник Букв у фракції.

«Лідери пробували її заспокоїти, казали, що не треба розколу у фракції, де і так тільки 20 в Раді. На що Устінова написала 19 і вийшла з чату, а далі це зробили ще майже половина членів фракції. Тепер їх там менше 10», – розповідає депутат «Голосу».

Ще один конфлікт в партії стався через гроші не вибори, коли опозиційна частина почали вимагати пояснень, куди пішли гроші і чому фінансування партії припинено НАЗК. Пояснень вони не отримали, але вважають, що рішення ОАСК від 2 березня є наслідком домовленостей Железняка з Банковою.

Верховна Рада 16 березня

Рудик і Разумков

«Ми впевнені, що це домовленості Железняка з Банковою в обмін на голоси – він там постійно спілкується з Єрмаком –  звідси і рішення ОАСК», – каже співрозмовник в партії.

Железняк свої контакти з Єрмаком у відповідь на питання Букв заперечив.

Ще одним конфліктом, що розколов партію, стала історія з монументом в Бабиному Яру. Соломія Бобровська та депутат Київради Олександр Лінчевський категорично проти того, щоб меморіал будували на гроші російських олігархів. Натомість керівництво партії відповіло, що треба підтримати проєкт, бо , мовляв, там в наглядову раду проєкту входить Славко Вакарчук.

«Чесно, для мене цей проєкт – велика червона лінія, я переконана, що в таких речах не може бути російських грошей», – заявила Буквам Соломія Бобровська. Про сам конфлікт в Київраді навколо проєкту читайте незабаром в статті Букв.

Але навіть на цьому конфлікти в партії не скінчились.

Ще одним епізодом стала заява Ярослава Железняка про корупцію в Українському культурному фонді, що зустріло більш ніж критичну реакцію у представників культурної сфери.  І вже майже зразу за ним пішов законопроєкт про скорочення повноважень НАЗК, під яким також підписались представники «Голосу».

Верховна Рада 3 вересня 2020

А потім шість депутатів Голосу  – серед них Устінова, Юрчишин, Бобровська, Лозинський – проголосували за звернення до КС щодо  порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань. І за це їм всім зробили попередження про виключення з партії.

Саме про це і написав сьогодні Юрчишин у Фейсбуці, а потім підтвердив це Буквам.

“Мені повідомили про виключення з партії. Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її створював. Їх теж виключають. Все по статуту”, – написав в коментарі Юрчишин.

Він зазначив, що офіційною причиною виключення є за голосування в Раді, а не за участь в акції протесту під ОП (хоча і це розкололо партію).

“Маю доказ – протокол Політради. Але не за акцію під ОП. За голосування в Раді”, – наголосив нардеп. Однак прес-служба партії і Ярослав Железняк продовжують це заперечувати.

Хоча навіть якщо постежити на сторінками депутатів в соцмережах, можна зрозуміти, що в партії розкол. Частина їздить з Рудик країною, а інша – тусує з виключеним Притулою.

«Ми створювали цю партію і нам боляче від цього рейдерства на користь Пінчука чи кого там ще», – каже один з депутатів.

Він підтверджує і переговори про голосування разом зі «Слугами», але вважає, що до формальної коаліції не дійде. «Їх просто по тихому купуватимуть», – каже співрозмовник видання.