Частина фракції веде торги зі «Слугами» за спільні голосування і підтримує проєкти російських олігархів, а інша вимагає пояснень щодо витрачених грошей і підігрування Банковій.

Десь місяць тому Кіра Рудик обмовилась в інтерв’ю, що вона веде переговори з Офісом президентапро можливу коаліцію. Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко це заперечив, але, схоже, процес таки іде і він розколов навпіл фракцію «Голос».

Про те, що партії Святослава Вакарчука не все гаразд стало зрозуміло ще в той момент, коли він склав мандат. І хоча вся увага тоді була прикута до вчинку самого співака, який і рік не зміг пробути політиком, люди в апараті «Голосу» говорили про велику конкуренцію в партії за посаду майбутнього голови.

Багато хто спершу в цій ролі бачив шоумена Сергія Притулу, який балотувався в мери Києва, але несподівано партію очолила Кіра Рудик. Десь в цей момент партія почала виразно розколюватися на радикальне і помірковане крило.

Місцеві вибори партія спробувала пройти як єдиний організм. А далі вже почався явний розкол.

Найбільш яскраво це проявилось на публіку на початку лютого, коли Сергія Притулу виключили з політради партії. Тоді ж заступником голови партії припинив бути Ярослав Юрчишин.

Юрчишин пояснив BBC News Україна, що таке рішення ініціювала голова партії Кіра Рудик.

“Лише вона може пояснити логіку, чому одного з найбільш рейтингових і впізнаваних членів партії Сергія Притулу вивели з керівництва“, – відзначив політик.

Як розповів Буквам один з депутатів «Голосу», на з’їзді Рудик заявила, що членами політради партії не можуть бути не члени партії.

За словами співрозмовника, вона також увела в склад політради Ярослава Железняка, Інну Совсун та Андрія Осадчука.

Хоча за результатами голосування це мали бути Лозинський, Бобровська та Стефанишина.

Також напередодні Нового року посаду голови фракції залишив Сергій Рахманін.

«Для нас це рішення було дуже дивним, але Сергій не пояснив, чому він так вчинив», – каже співрозмовник у партії.

Після цього голові фракції призначали заступників. «Железняк ультимативно повідомив, що може працювати тільки з Костенком, після цього Олександра Устінова висловила свою незгоду з новою політикою в партії», – каже співрозмовник Букв у фракції.

«Лідери пробували її заспокоїти, казали, що не треба розколу у фракції, де і так тільки 20 в Раді. На що Устінова написала 19 і вийшла з чату, а далі це зробили ще майже половина членів фракції. Тепер їх там менше 10», – розповідає депутат «Голосу».

Ще один конфлікт в партії стався через гроші не вибори, коли опозиційна частина почали вимагати пояснень, куди пішли гроші і чому фінансування партії припинено НАЗК. Пояснень вони не отримали, але вважають, що рішення ОАСК від 2 березня є наслідком домовленостей Железняка з Банковою.

«Ми впевнені, що це домовленості Железняка з Банковою в обмін на голоси – він там постійно спілкується з Єрмаком – звідси і рішення ОАСК», – каже співрозмовник в партії.

Железняк свої контакти з Єрмаком у відповідь на питання Букв заперечив.

Ще одним конфліктом, що розколов партію, стала історія з монументом в Бабиному Яру. Соломія Бобровська та депутат Київради Олександр Лінчевський категорично проти того, щоб меморіал будували на гроші російських олігархів. Натомість керівництво партії відповіло, що треба підтримати проєкт, бо , мовляв, там в наглядову раду проєкту входить Славко Вакарчук.

«Чесно, для мене цей проєкт – велика червона лінія, я переконана, що в таких речах не може бути російських грошей», – заявила Буквам Соломія Бобровська. Про сам конфлікт в Київраді навколо проєкту читайте незабаром в статті Букв.

Але навіть на цьому конфлікти в партії не скінчились.

Ще одним епізодом стала заява Ярослава Железняка про корупцію в Українському культурному фонді, що зустріло більш ніж критичну реакцію у представників культурної сфери. І вже майже зразу за ним пішов законопроєкт про скорочення повноважень НАЗК, під яким також підписались представники «Голосу».

А потім шість депутатів Голосу – серед них Устінова, Юрчишин, Бобровська, Лозинський – проголосували за звернення до КС щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань. І за це їм всім зробили попередження про виключення з партії.

Саме про це і написав сьогодні Юрчишин у Фейсбуці, а потім підтвердив це Буквам.

“Мені повідомили про виключення з партії. Люди, яких запросили, коли я разом з іншими її створював. Їх теж виключають. Все по статуту”, – написав в коментарі Юрчишин.

Він зазначив, що офіційною причиною виключення є за голосування в Раді, а не за участь в акції протесту під ОП (хоча і це розкололо партію).

“Маю доказ – протокол Політради. Але не за акцію під ОП. За голосування в Раді”, – наголосив нардеп. Однак прес-служба партії і Ярослав Железняк продовжують це заперечувати.

Хоча навіть якщо постежити на сторінками депутатів в соцмережах, можна зрозуміти, що в партії розкол. Частина їздить з Рудик країною, а інша – тусує з виключеним Притулою.

«Ми створювали цю партію і нам боляче від цього рейдерства на користь Пінчука чи кого там ще», – каже один з депутатів.

Він підтверджує і переговори про голосування разом зі «Слугами», але вважає, що до формальної коаліції не дійде. «Їх просто по тихому купуватимуть», – каже співрозмовник видання.