Однією з головних подій останньої Мюнхенської конференції стало проведення абсолютно безпрецедентної дискусії про майбутнє Карабаху за участю президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Миколи Пашиняна. І хоча дискусії про майбутнє насправді не вийшло – це була скоріше дискусія про минуле і про справжню приналежності земель, на яких зараз знаходиться самопроголошена Нагірно-Карабахська республіка, для українців ця історія насправді – про майбутнє. Про майбутнє їх власних територіальних конфліктів.

Карабах насправді – «дідусь» всіх інших конфліктів на території пострадянського простору. Всі інші територіальні конфлікти організовані за його образом і подобою. І для того, щоб зрозуміти, чому це так, слід розібратися з самим Карабахом. Хоча це і непросто, коли пишеш такі статті, ризикуєш за одну хвилину стати ворогом і азербайджанців, і вірмен, і бути звинуваченим в необ’єктивності і тими, і іншими. І все ж я спробую.

Я не буду вдаватися в сиву давнину, як Алієв і Пашинян. Просто зазначу очевидний факт, що Нагірно-Карабахська автономна область у складі Азербайджанської РСР з’явилася вже після створення цієї союзної республіки. При цьому створення Азербайджанської РСР, як і створення Вірменської РСР – це результат окупації цих країн військами російської Червоної Армії. До цієї окупації на території Азербайджану і Вірменії протягом двох років існували незалежні держави, які – так, звісно – вели між собою кровопролитні війни, в тому числі і за Нагірний Карабах, що полегшило завдання більшовикам.

Азербайджан був окупований за півроку до Вірменії. Саме за ці півроку окупаційними військами були зайняті території, на які претендували одночасно і Азербайджан, і Вірменія – причому зайняті, зрозуміло, не від імені Радянської Росії, а від імені Радянського Азербайджану. Після окупації Вірменії кордони, по суті, залишилися незміненими ще й тому, що їх проведення було пов’язано з пошуком взаєморозуміння між більшовицькою Росією та кемалістською Туреччиною – однієї з небагатьох країн, які взагалі були готові визнати легітимність бандитського режиму Володимира Леніна.

Туреччина була готова погодитися і з «радянізацією» Азербайджану (відзначимо, що в 1920 році питання про фактичне перетворення всіх нових держав в російські колонії під маскою Радянського Союзу взагалі не стояло), але в обмін на територіальні поступки для себе самої і для Азербайджану. Таким чином, населена здебільшого вірменським населенням територія, що межує безпосередньо з Вірменією, стала автономією в складі Азербайджану.

При цьому потрібно розуміти, що всі ці автономії, союзні республіки – фікція. Точніше сказати, що в 1920-1991 роках Нагорний Карабах насправді був окупованій Росією територією, яка формально входила до складу окупованого Азербайджану. Хоча при цьому комуністичне керівництво окупованої Вірменії неодноразово і безуспішно наполягало на передачі цієї території до складу Вірменської РСР.

При цьому в «тому самому» зверненні Ради народних депутатів НКАО в депутатам Верховних Рад СРСР, Азербайджану і Вірменії з пропозицією про передачу області з Азербайджану до Вірменії – воно і стало формальним початком конфлікту – нічого незвичайного не було. Принайні, для ініціаторів.

У Радянському Союзі передача території від однієї союзної республіки іншій не була чимось унікальним: РРФСР вже після війни були передані регіони Естонської РСР і Латвійської РСР, від РРФСР УРСР була передана Кримська область, а в 1958 році була ліквідована ціла союзна республіка – Карело-Фінська РСР, перетворена в російську автономію. Тобто при прихильності окупанта було можливо все, будь-які межі – навіть кордони формальних «держав» виявлялися фікцією. Але і ті, хто вважав, що чергове прохання про передачу території – нехай і публічне – призведе хіба що до «організаційним висновків» і покарання баламутів, теж мали рацію: в Радянському Союзі не віталися ініціативи, які не були погоджені з начальством.

І ті, і інші прорахувалися. У 1988 році радянське керівництво було вже не здатне ні здійснити передачу території від однієї союзної республіки іншій, ні покарати призвідників і прихильників такого рішення: наступали останні дні імперії. При цьому якщо на початку конфлікту Москва була беззастережно на боці Азербайджану, а в вірменах бачили небезпечних нищителів підвалин, то в міру розвитку конфлікту, що призвів до появи руху за незалежність як у Вірменії, так і в Азербайджані, ставало ясно, що в Баку зможуть з більшою чи меншою витонченістю лавірувати між Москвою і Анкарою, а Єревану без підтримки Москви буквально нікуди дітися, природним союзником Росії ставала Вірменія. Що, втім, досі не заважає Росії використовувати неврегульованість карабахського конфлікту для маніпулювання як Вірменією, так і Азербайджаном.

Отже, що являє собою карабахський конфлікт через три з гаком десятиліття? Світова спільнота не визнає Карабах незалежною республікою, формально це частина території Азербайджану, яку сам Азербайджан не контролює. При цьому самопроголошена республіка контролює не тільки свою територію, а й кілька районів Азербайджану, які не входять навіть в її задекларовану територію – так званий пояс безпеки. При цьому азербайджанське населення вигнане як з цієї території, так і з території Карабаху, так і території самої Вірменії. При цьому вірменське населення вигнане з території Азербайджану.

Виявилося, що два народи можуть жити разом тільки в умовах окупаційного режиму, а суверенні держави, ніби провалилися в середньовіччя, не можуть (і не хочуть) забезпечувати безпеку всім своїм жителям. При цьому – хоча Вірменія не визнає Карабах частиною своєї території і стверджує, що на цій території немає її військ, а є тільки війська НКР і вірменські добровольці, як в черговий раз заявив Пашинян в Мюнхені, всі прекрасно розуміють, що ми можемо говорити про єдину інфраструктуру вірменських силових структур. При цьому карабахське питання залишається найважливішим з точки зору державного будівництва по обидві сторони кордону. Азербайджанські націонал-демократи втратили владу і перетворилися на маргіналів саме тому, що програли війну за Карабах і кинули виклик Москві в питанні про контроль над нафтовими родовищами. Гейдар Алієв вибудував свій сімейний режим, припинивши війну і заспокоївши Росію.

І другий, і третій президенти Вірменії – колишні лідери Карабаху. Пашинян – перший за десятиліття лідер власне з Вірменії. І при цьому важко сказати, хто більше впливає одне на одного – Вірменія на Карабах чи Карабах на Вірменію.

При цьому всі ці майже три десятиліття на лінії зіткнення сторін тривають спорадичні сутички різної інтенсивності, гинуть солдати і мирні жителі. При цьому ніякого реального розуміння того, як вирішити конфлікт, на сьогоднішній день просто не існує, всі контакти і дискусії – в тому числі і на вищому рівні – просто імітація такого рішення.

Тепер перейдемо до Донбасу. На перший погляд, тут і порівнювати нічого – як можна навіть методологічно порівнювати класичний етнічний конфлікт з конфліктом територіальним, штучним по своїй суті? Але – можна і потрібно. Можна і потрібно просто тому, що як я вже писав на початку цього тексту – і тому була необхідна така довга прелюдія по Карабаху – всі наступні конфлікти на пострадянському просторі, чи мали вони явно виражений етнічний компонент чи ні, конструювалися радянськими, а потім російськими спецслужбами за карабаським зразком – а незабаром вже і сам карабахський конфлікт диригувався за допомогою «напрацювань» в нових конфліктах.

Судіть самі. Так, очевидного етнічного антагонізму в Україні немає, хоча і у випадку з Кримом, і в разі з окупованими територіями Донбасу Росія встановлювала контроль над регіонами, де російське населення часто переважало над українським. Але конфлікт вибудовується не навколо етнічності, а навколо бажання бути частиною Росії, а не України – так, як Карабах, нехай з інших причин хотів бути частиною Вірменії, а не Азербайджану. При цьому сама Росія формально участь у конфлікті не бере, навіть в Криму, де є її військова база і вже тим більше на Донбасі «настамнєт», а є місцеві «ополченці» і російські «добровольці».

При цьому російсько-український кордон, який контролюють по обидва боки росіяни та їхні найманці, сприймається як такий собі «пояс безпеки», аналогічний карабахському – тому що український контроль над кордоном ускладнить постачання окупаційний армії зброї і проведенню різних корупційних і контрабандистських схем.

При цьому на окупованій території прискореними темпами йде не просто державне будівництво, але ще і зміцнення радянсько-донбаської ідентичності, спрямованої на Росію і від України. Тобто, простіше кажучи, до окупації Донбас не був Карабахом, але з нього роблять Карабах. З тією лише різницею, що вірменам Карабах не байдужий, в їх свідомості він частина історичної Вірменії і вірменських етнічних земель. А росіянам, звичайно, на Донбас наплювати, зате їм не наплювати на Україну. В їхній свідомості вона – частина історичної Росії і російських етнічних земель.

З цього і потрібно виходити, щоб зрозуміти, як російська влада збираються використовувати Донбас в майбутньому. При цьому потрібно віддавати собі звіт в тому, що важливі саме їх наміри, розрахунки українського керівництва Москву мало цікавить, так як це керівництво для Кремля – ​​просто влада бунтівної провінції, яку необхідно повернути. Але яким шляхом?

Після інтенсивної фази бойових дій Донбас перетворився в Карабах. Але якщо він залишиться в такій же ситуації на довгі роки, ніякої можливості для реального російсько-українського примирення не виникне – навіть якщо українська влада буде проявляти тенденції до колабораціонізму. Тому що не можна розраховувати на мирне поглинання території в умовах постійних зведень з лінії фронту.

Тому російському керівництву доведеться вибирати з трьох сценаріїв. Перший – «абхазький» – має на увазі остаточне відокремлення Донбасу з приєднанням до Росії або визнанням незалежності «народних республік» і вже формальним включенням їх «армій» до складу Збройних Сил Росії. Однак цей сценарій малоймовірний тому, що і він не створює можливостей для нормалізації відносин з Києвом.

Другий – «придністовський» – він передбачає умиротворення ситуації зі збереженням «державності» республік і забезпеченням їх повзучого симбіозу з Києвом. Тобто Росія визнаватиме територіальну цілісність України, але одночасно контролювати окуповану територію, забезпечувати її «суверенітет» і гарантувати мир – а тим часом розкладання Української держави і суспільства буде продовжуватися.

І, нарешті, третій варіант – «гагаузький» має на увазі включення окупованої території до складу України на правах автономії, щоб ця територія стала потужним гальмом на шляху розвитку країни, обмежувала б шанси європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Обидва варіанти в стратегічній перспективі створюють шанси для приєднання вже всієї України до Росії. Але теоретично. Теоретично не тому, що Україна швидше «переварить» окупований Донбас в разі його умиротворення або інтеграції. Президентські і парламентські вибори 2019 року показали, що достатньої кількості людей, здатних скласти опозицію «тихому колабораціонізму», в Україні просто фізично немає.

Теоретично тому, що для здійснення такого варіанту Кремлю доведеться погодитися з думкою, що Україна протягом невизначеного часу ще проіснує як незалежна держава, що зараз тільки запускається процес її поглинання, що Україну треба «інфікувати» контрольованим Донбасом і стежити за тим, як розвивається вірус . Але для цього в Росії повинні визнати і право цієї держави на існування, і те, що росіяни і українці, навіть при наявності в Україні великої кількості русифікованого і байдужого до державного будівництва населення – зовсім не один народ, що їх потрібно зробити «одним народом» , як раз за допомогою Донбасу, пропаганди, популістських совкових правителів. А така проста думка просто нікому в Росії в голову не приходить. І вже тим більше вона не приходить в голову Путіну.