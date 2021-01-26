Ексгубернатор Харківської області і колишній нардеп Михайло Добкін відмічатиме 51-річчя не аби-де, не в Сочі чи Єсентуках, а на Мальдівах! (уже вдруге підряд)

“Лицо скучное”, а свято – ні!

Минулого року невелику компанію близьких і друзів політика розважала Світлана Лобода. Михайло Добкін активно публікував фото зі свята у соцмережі. Цікаво, хто буде цього року?

Свято відбулося в одному з підводних ресторанів на Мальдівах з комплексу вілл Anantara Kihavah Maldives Villas.

Піймали на гарячому!

Цьогоріч блогери ще до “звіту” самого Добкіна опублікували докази його перебування на Мальдівах: спершу політик запостив екзотичних риб, потім – випадкове трьохсекундне відео з-під пляжної парасольки, яке відразу ж видалив. На щастя, скріни не горять. Та і навряд чи політик лежав на березі річки Харків – в Україні потепліло, але не настільки. Як ми бачили минулого року, він явно не фанат “бюджетного” відпочинку.

#Букви провели власне розслідування, де ж міг відпочивати кандидат у мери Харкова. Виявилося, Михайло Маркович вподобав місце, де святкував торік і вдруге приїхав туди ж – у комплекс вілл Anantara Kihavah Maldives. І хоч сам політик не публікував жодного фото з острова, а лиш зі спортзалу, саме воно і видало його місцезнаходження.

“На благо города и всех харьковчан?..”

Соцмережами прокотилася хвиля обурення цією відпусткою: у той час, як по країні проходять протести проти високих тарифів, політик хизується таким розкішним дозвіллям. Серійний кандидат у мери Харкова Михайло Добкін вирішив влаштувати гулянку саме тоді, коли місто перебуває в жалобі за загиблими в пожежі в будинку для літніх людей. Дехто навіть побачив у цьому цинізм і байдужість до життя міста. Дорогий алкоголь, сонце, тепло, щасливі туристи – разючий контраст із реаліями Харкова і країни.

У важкий, переломний час, у розпал епідемії та кризи, політик, який претендує, щоб очолити непросте місто в непростий час, не зі своїми земляками, а з екзотичними рибками та 48 видами креветок, що живуть у прибережних водах Мальдів. Цікаво, чи може його потенційний виборець дозволити собі подібний відпочинок?

За останній рік Михайло Добкін уже двічі встиг побувати кандидатом у мери: у Києві та в Харкові. До виборів у Києві він навіть зняв два ролика, в одному з яких на тлі краєвидів Харкова звучить обіцянка Добкіна зробити місто «чистим і упорядкованим». В кінці політик сидить на лавочці і їсть морозиво, обіцяючи, що «пощастило харків’янам – пощастить і киянам».. А потім сам же знявся, не давши киянам шансу на це «щастя». Однак, щойно стало відомо про непростий перебіг хвороби Геннадія Кернеса, Михайло Маркович відразу подав документи на участь у виборчих перегонах у Харкові. Згодом Добкін знявся з виборів.

І знову, після смерті Геннадія Адольфовича, політик не приховує планів на Харків. Всю турботу про місто Михайло Маркович вклав у відеоролик.. і поїхав на відпочинок, лишивши своє місто наодинці з проблемами. Чи вистачить цієї “любові” на всю каденцію?

Зліва – місце, де знайшли свою смерть 15 людей, і ще багато постраждали. Менш життєрадісне, аніж комплекс вілл справа, де і зупинився Михайло Добкін.

Проте, такий спосіб поведінки цілком відповідає стилю життя пана Добкіна. На своїх сторінках у соцмережах він стабільно демонструє стиль життя, характерний для людини з першої сотні Форбса, а не того, хто все своє життя пропрацював на державній службі. На фото політика ми чомусь бачимо Hennesy, а не портвейн “777”, високі стелі приватного будинку, а не “хрущівки”. З радянщини у Михайла Марковича лише прінти на одязі. А замість купання у Саках він пірнає у теплі води Мальдів.

Михайло Добкін, безсумнівно, має чудову пам’ять і досі називає Петра Порошенка “Петро Мальдівський”, але чи не задумувався він, що словосполучення “Міша Мальдивский” не менш милозвучне та актуальне? Чи навіть “Міша двічі Мальдівський”.

