За часів стресу мозку потрібно відволікатися. А хороші соціальні драми і детективи - річ в цьому випадку вкрай підходяща. Благо світова серіальна індустрія зустріла карантин в повній бойовій готовності.

Про нові роботи Ніколь Кідман і Кейт Бланшет Букви вже писали, тепер прийшла черга розповісти про нові пригоди Вілланель Джоді Комер, футбольну історію від творців «Абатства Даунтон» і супервдалу роботу Різ Уізерспун і Керрі Вашингтон.

Повсюди жевріють пожежі / Little Fires Everywhere

Після «Великої маленької брехні» і «Ранкового шоу» Різ Уізерспун зробила чергову відмінну роботу про життя жінок – «Повсюди тліють пожежі». Зробила, тому що прочитала свого часу роман Селести Інг, зробила його популярним для 1,5 мільйону передплатників свого блогу, а потім пішла до Керрі Вашингтон (виконавиці головної ролі в серіалі «Скандал») і запропонувала екранізувати книгу.

Перші сцени серіалу починаються з пожежі в розкішному особняку Елени Річардсон і питання, хто ж влаштував підпал.

І відповідей на це питання може бути багато, адже всюди тліють пожежі конфліктів. Головна з них, безумовно, між забезпеченою, правильною багатодітною мамою і журналісткою Річардсон і вільною художницею Мією Ворен, що мандрує з міста в місто з 15 річною донькою.

Елена зі співчуття здає Мії будинок і бере на роботу. Але чи співчуття це? Чи Елені просто потрібен дуже сильний антагоніст, щоб перевірити на міцність всі свої цінності, що дісталися героїні Різ Уізерспун від її матері.

Відносини жінок розвиваються на тлі обговорення в книжковому клубі п’єси «Монологи вагіни», яка вибиває у Елени з-під ніг головну ілюзію її життя – бути хорошою матір’ю. До того ж молодша дочка кожен день ставить під сумнів цей факт (тут сценаристи, до речі, ведуть окрему ниточку, як складається відносини матері і небажаної дитини).

Сама головна героїня кожен раз біжить по допомогу не до чоловіка, а до свого першого коханця, ніби пробуючи повернути убиту частину свого життя. І попутно реалізовує бажання бути хорошим журналістом, намагаючись докопатися, що ж приховує Мія Ворен.

Завдяки грамотно поставленим не тільки зовнішнім, а й внутрішнім конфліктам, автори сюжету добре «підпалюють» наші стереотипні уявлення про світ, хоча дуже часто вони і здаються банальними.

Фрейд / Freud

Зигмунду Фройду було б де розгулятися в проблемах героїнь попереднього серіалу, але у творців нового австрійського 8-серійника батько психоаналізу змушений працювати детективом.

Хід не дуже новий – в минулому році цим шляхом уже пішов BBC Two з «Віденської кров’ю» – але ніби як обіцяє сюжетну багатоходовочку.

Увечері молодому доктору, який тренує свою економку зіграти роль пацієнтки з істерією наступної лекції, приносять сколоте в районі геніталій тіло дівчини. Так Фрейд виявляється втягнутий в історію розслідувань низки злочинів з викраденням дитини, самогубствами і планом угорців вбити австрійського кайзера.

Ніякої інтриги немає – злочинці відомі відразу, і молодий доктор відпрацьовує свої навички роботи з пацієнтами за допомогою гіпнозу в боротьбі з угорськими медіумами.

Від реальної історії Фрейда тут залишилися хіба що його добрі відносини з доктором Бреєром і неприйняття австрійським медичним світлом єврейського хлопця. А від самої теорії Фрейда – лише якісь ключові поняття, як «істерія», «травма», «бажання», які винесені в назву серій. Ну і, безумовно, бажання хлопчика оволодіти матір’ю і вбити батька.

Багато в чому історія виглядає як бульварний роман, але все ж підходящий для того, щоб розвіятися. Може, тому «Фрейд» два тижні очолював топ Netflix для України.

Англійська гра / The English Game

Ніщо так не заспокоює, як розмірене життя старої Англії, з іграми в футбол у вихідні. Ієн Мортімер в своєму «Сторіччі змін» пише, що в кінці ХІХ століття становище на англійських фабриках настільки поліпшилося, що робітники отримали можливість подорожувати по країні і влаштовувати змагання з футболу.

Але ж спочатку це було змагання тільки для джентельменів. У 1863 році команди з престижних аристократичних приватних шкіл – Ітона, Херроу, Чатерхауса – вирішили об’єднатися в Футбольну асоціацію і створити єдині правила.

Чи готові вони тепер віддати головний приз простим роботягам?

Творець «Абатства Даунтон» Ітон Феллоуз зробив чергову класну соціальну драму, де героям доводиться вибирати між власними моральними цінностями і класовими забобонами, бути хорошим для себе чи поганим для інших, і навпаки.

Після перегляду серіалу ти ловиш себе на думці, що там немає негативних персонажів, не рахуючи епізодичної появи батька-п’яниці головного героя.

Але якщо немає хороших і поганих, то на чому ж тримається вся драматургія сюжету. Як не дивно – на правилах. Тому що саме навколо створення цих правил в суспільстві і крутяться всі конфлікти серіалу – душити силою бунти робітників з урізаною зарплатою або кредитувати їх дрібний бізнес, засуджувати матір-одиначку або дати їй роботу, бути по-батьківськимлекалам правильним бізнесменом або прислухатися до дружини і головне: хіба можна грати в футбол за гроші і чому бідняки готові віддати футболістам останні копійки на дорогу на матч?

Феллоуз відмінно розповів, як виглядає гордість і упередження біля краю ще не розміченого футбольного поля.

Убиваючи Єву / Killing Eve

Улюблений шпигунський серіал останніх двох років повертається на екрани 12 квітня. На два тижні раніше, ніж планувалося, щоб принести хороші новини шанувальникам в умовах карантину.

Удостоєний нагород «Золотого гробуса», «Еммі» і BAFTA серіал повертається зі старими героїнями, але новим провідним письменником (британський еквівалент шоураннера). На цей раз це буде Сьюзен Хіткот ( «Бійся ходячих мерців»).

Втім, творці серіалу як і раніше обіцяють унікальне британське поєднання елегантності і чорного гумору.

У першому сезоні агент Мі-6 Єва ганялася за молодою соціопаткою Вілланель, у другому сезоні вони обидві полювали на маніяка-мільярдера. У третьому сезоні автори сценарію обіцяються заглибиться в кожну з героїнь і розібратися, що змушує їх діяти саме так.

“У третьому сезоні Сьюзен Хіткот відправляє Єву, Вілланель і Каролін у місця, більш захоплюючі, незвичайні і дивовижні, ніж будь-коли. Наші фанати не будуть розчаровані”, – поділилася сюжетом третього сезону з New York Times президент AMC Networks Сара Барнетт .

Убивства Вальгали / The Valhalla Murders

Якщо вам більше до смаку не англійський гумор, а скандинавський нуар, то для вас на NetFlix є серіал «Вбивства Вальгали», спродюсований для ісландського держтелебачення.

Головна героїня Ката працює у відділі вбивств вже 10 років і справедливо розраховує на підвищення, але її начальник вирішує інакше. Жінка дуже засмучена, і на цьому тлі їй доводиться розплутувати низку загадкових вбивств, де у всіх жертв розрізані очі. Слід її веде до дитячого притулку «Вальгала», де 30 років тому прокурор закрив очі на скаргі дітей про жорстоке поводження.

Тепер Каті доведеться не тільки шукати вбивць, а й боротися з чиновниками, що замітають сліди своїх злочинів. У цьому їй допоможе Арнар, який через 30 років повертається з Осло на батьківщину розплутувати злочин.