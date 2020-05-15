Глютен або клейковина - це складний рослинний білок, який є в складі злаків: пшениці, жита, ячменю, вівса. Якщо у людини непереносимість глютену, то вона змушена перейти на безглютенову дієту. Відмовитися доведеться і від звичного хліба. Але що ж робити любителям хліба? Вихід - безглютеновий хліб. Адже існують безліч рецептів хліба не тільки без глютену, а й без дріжджів та цукру.

#Букви публікують кілька простих рецептів, як можна спекти безглютеновий хліб.

При дотриманні безглютенової дієти потрібно дуже уважно вибирати продукти. Наприклад, гречка не містить глютен, але виробники при обробці злаків часто використовують один і той же обладнання як для пшениці так і для гречки, тому вибирайте продукти з маркуванням “без глютену”.

Зверніть увагу, що в харчовій промисловості глютен використовують як загущувач для соусів, кетчупів і готових страв.

Автор книги “Їжа і мозок”, практикуючий невролог Девід Перлмуттер переконаний, що головні вороги нашого мозку – вуглеводи і глютен, якими багата випічка, макарони і крупи. Вони пошкоджують судини головного мозку, послаблюють пам’ять, не дають організму спалювати зайвий жир і провокують передчасне старіння.

За словами доктора, надлишок глютену і вуглеводів призводить до хвороби Альцгеймера та інших форм слабоумства.

Потреба людини у вуглеводах, на думку Перлмуттера, не висока – досить 50-80 г в день, тобто однієї порції. Наприклад, одне яблуко або тарілка рису.

Перлмуттер розвінчує поширений міф про те, що мозок краще харчуватися глюкозою. За його словами, мозку потрібен жир. “Мозок може прекрасно харчуватися жиром, більш того, він вважається супертоплівом для мозку. Наш мозок на 70% складається з жиру”, – розповідає доктор.

Варто відзначити, що уникати глютену лікарі можуть рекомендувати при ряді захворювань. Навіть якщо у людини не діагностована цеалікія (аутоімунне захворювання, від якого страждає близько 1% світового населення, коли споживання глютеносодержащіх зернових культур, таких як пшениця, жито, спельта і ячмінь, викликає запалення тонкого кишечника).

Якщо є запальні процеси в шлунково-кишковому тракті, шкірні захворювання, то фахівці можуть призначати протоколи лікування, які передбачають відмову від глютену, як мінімум на період лікування.

Рецепти

Хліб із зеленої гречки та пшона

Автор gopigita_prasad

Інгредієнти:

Зелена гречка 1 ст.

Пшоно 1 ск.

Насіння льону 1/4 ск.

Насіння чіа 2 ст. л. (не обов’язково)

Масло 2 ст. л. (Топлене або кокосове)

Сіль 1 ч. л. без гірки

Кмин мелений 1/4 ч. л.

Кунжут або насіння за бажанням

Вода 1 ст.

Приготування:

Пшоно і гречку замочити на ніч. Вранці злити воду і перемолоти в блендері з 1 склянкою води.

Льон перемолоти в кавомолці і додати в суміш. Додати масло, спеції і сіль. Все перемішати і викласти у змащену маслом форму.

Накрити і залишити на добу для ферментації при кімнатній температурі. Через добу хліб повинен піднятися на 1 см.

Поставити хліб у духовку при 180 градусів, приблизно на годину. Перевіряти готовність зубочисткою.

У хліба виходить хрустка скоринка, м’який і пористий м’якуш.

Хліб із зеленої гречки

Автор pro_zdorovie_online

Інгредієнти:

450 г зеленої гречки

2л + 250 мл води

сіль

насіння (кунжут, льон, соняшник)

Приготування:

Замочуємо гречку в 2 л води приблизно на 12 годин (краще залишити на ніч).

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Після слід злегка промити, а далі збити в блендері зі склянкою води. Суміш треба посолити, перекласти в каструлю і залишити приблизно на добу при кімнатній температурі для ферментації.

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Тісто має піднятися в 1,5 рази.

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Перед випіканням необхідно змастити форму топленим маслом (масло авокадо), насипати на дно і боки насіння (кунжут, льон, соняшник). Далі слід вилити гречану масу і випікати при 200 С 1-1,5 години. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою.

Хліб з кіноа

Інгредієнти:

борошно з кіноа (можна зробити в кавомолці) – 200 г

размолотое льняне насіння – 20 г

вода – 200-300 мл

оливкова олія – 2 столові ложки

яйце – 2 штуки

харчова сода – 5 г

дрібка солі

Приготування:

Всі інгредієнти необхідно змішати до однорідної маси. Готове тісто слід покласти в форму і залишити на 30-60 хвилин в теплому місці.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

Готовий хліб збризнути трохи водою і присипати насінням кунжуту.

Гречані булочки

Автор chris_rzaeva/Instagram

Інгредієнти:

200 г зеленої гречки (попередньо замочити на кілька годин)

2 ст. л псилліума

2 ст. л кокосового масла

1/4 ст. л соди

1/2 ч. л розпушувача

1/2 ч. л солі

1 ч.л яблучного оцту або лимонного соку

100 мл води

Приготування:

Всі інгредієнти необхідно змішати в блендері в однорідну масу, а після залишити на півгодини, щоб тісто стало щільніше.

Далі формуємо булочки, відразу викладаючи на лист і в духовку.

Випікати булочки слід 35-40 хвилин при 180 градусах.

Хліб з пшона та гречки

Автор vegg_inspiration

Інгредієнти:

зелена гречка – 1 ск.

пшоно – 1 ск.

насіння льону – 1/4 ск.

сода – 1 ч.л.

насіння соняшника- 1/4 ск.

гарбузове насіння – 1/4 ск.

кмин – 1 ч. л.

коріандр – 1 ч. л.

сіль за смаком.

Приготування:

Гречку і пшоно необхідно промити і замочити на 4 години. Насіння льону слід перемолоти і замочити в склянці води на 20 хвилин.

Зайву воду від гречки та пшона злити, а крупи ретельно перемолоти в блендері. В отриману масу додати льон разом з водою, соду, насіння гарбуза і соняшника.

Приправи кмин і коріандр необхідно перемолоти і додати в масу. Після тісто слід злегка посолити.

Духовку розігріваємо до 180 градусів. Тісто виливаємо в змащену маслом форму і випікаємо приблизно годину. Готовність можна перевірити зубочисткою.

Такий хліб слід зберігати в рушник.

Мигдальний хліб

Автор lizamoroz_greenmom

Інгредієнти:

2,5 ск. / 300 г очищеного мигдального борошна (blanched almond flour), без шкірок

1/2 ск. / 60 г кокосового борошна

1/3 ск. / 40 г меленого лняного насіння

1/3 ск. / 40 г і ще 2 ст. л. псилліума (psyllium husk)

1 ст. л. розпушувача

2 ск. / 480 мл теплої води (близько 40 С)

2 ст. л оливкової олії

1 ч. л яблучного оцту

сіль за смаком

Приготування:

Змішати окремо всі сухі інгредієнти, окремо мокрі. А потім всі разом – спочатку ложкою, потім руками. Після того, як вийде однорідна маса, необхідно сформувати хліб. Якщо тісто прилипає до рук, то додати більше псилліума, поступово по 1/2 ч. л. Коли тісто перестане прилипати до рук, слід дати йому постояти близько 10 хвилин. Перекласти хліб в форму для випікання і відправити в духовку на 50-60 хв. Готовність перевіряти зубочисткою.

Після дати охолонути хлібу 2-3 години, а краще ніч.

Хліб із сорго та мигдальної муки

Автор milla_eats_food

Інгредієнти:

1 чашка борошна сорго;

5/8 чашки мигдалевого борошна;

3/8 чашки крохмалю аррорута;

2 ч. л. розпушувача;

3 столові ложки підсолоджувача (можна взяти мед);

1/2 ч. л. солі;

1/4 ч. л харчової соди;

5/8 чашки сколотини (продукт переробки молока);

1 ст. л. масла (наприклад, авокадо);

2 ст. л. оливкового масла;

2 яйця.

Гречаний ферментований хліб

Автор jiva.blog

Інгредієнти:

2 склянки зеленої гречки або 1 – 1,5 склянки гречки + 1 – 0,5 склянки пшона або киноа;

1 ст. л. псилліума;

200 мл. води;

1/3 ст. будь-яких насіння;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. соди, гашеного лимонним соком.

Приготування:

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Крупу замочити (якщо берете тільки гречку – то вистачить 2-х годин, якщо пшоно і кіноа – краще годин на 8-10), потім промити, додати воду і збити в блендері до консистенції рідкої сметани, але не зовсім до однорідності.

Поставити в тепле місце на 10-12 годин для ферментації (наприклад, на ніч)

Вмішати інші інгредієнти і перекласти тісто у форму, за бажанням можна посипати зверху будь-якими насінням.

Накрити рушником і дати постояти 30 хвилин.

Далі випікаємо при 200 °C близько години.

Гречаний хліб

Автор tsag_lifestyle

Інгредієнти:

зелена гречка 0,5 кг;

вода 1 склянка;

сіль 1/2 ст. л;

сироп топінамбура 1 ст. л.

Добавки можуть бути будь-якими:

гарбузове насіння;

соняшникове насіння;

сухофрукти;

горіхи;

сушений лук;

прованські трави.

Приготування:

Гречку слід промити і залити чистою водою, після залишити на 8-10 годин. Після чого знову промити гречку і перемолоти в блендері в склянкою води. Повинна вийти однорідна маса, яку відразу слід перелити в миску і залишити в теплому місці на 10-12 годин. Важливо не допустити утворення темного нальоту, маса повинна залишатися світлою.

Після слід додати сіль і сироп, а також добавки до смаку.

У змащену маслом форму вилити тісто і залишити “відпочити” на 30-60 хвилин.

Далі відправляємо тісто в духовку на 180 градусів приблизно на 1,5 години. Час випічки може залежати від типу духовки.

Хліб із зеленої гречки та пшона

Автор gubina_recipes

Інгредієнти:

1 склянка зеленої гречки;

1 склянка пшона (або киноа);

1 склянка води;

2 ст. л. насіння льону;

1 ст. л. насіння чіа (можна замінити на льон);

1-2 ст. л. кокосового масла;

2-3 ст. л. борошна (можна із зеленої гречки або кокосову)

1,5 ч. л. солі;

спеції (куркума, копчена паприка, розмарин, чорний перець);

кунжут для присипки;

1 ч. л. соди + лимонний сік.

Приготування:

Пшоно і зелену гречку слід промити і замочити на ніч у холодній воді. Вранці ще раз промити. Насіння чіа і льону також замочити у воді, але воду не зливати. Крупи і насіння перемолоти в блендері і додати інші інгредієнти. Готове тісто перекласти в форму для запікання і випікаємо хліб 1 годину 20-30 хвилин при 180 °С.

Гречаний хліб на кокосовому молоці

Інгредієнти:

350 г або 2 склянки зеленої гречки;

60 г або 0,5 склянки насіння Чіа;

1 стакан кокосового молока або 1 стакан води + 3-4 ложки оливкової / кокосового масла;

0,5 ч. л розпушувача або 0,5 ч. л. соди, гашеного яблучним оцтом;

0,5 ч. л солі;

спеції і трави за смаком: прованські трави, часник, коріандр, насіння.

Приготування:

Попередньо замочити зелену гречку на кілька годин (можна на ніч). Потім добре промити, злити воду і відкинути на сито, щоб вся вода добре скла. Насіння Чіа залити молоком / водою на 30 хвилин, щоб вони ввібрали всю рідину і набрякли. Всі інгредієнти (гречка, Чіа, розпушувач, сіль, спеції) акуратно перемолоти в блендері, щоб основна маса гречки залишилася великими частками. Якщо збити в однорідну масу, то хліб буде щільним і низьким.

Далі слід додати спеції за смаком. Отриману масу перекласти у форму для випікання, попередньо застеливши папером. Тісто зверху посипати улюбленими насінням.

Тісто відправити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 1 годину. Після випікання хлібу обов’язково дати відпочити мінімум 30 хвилин.

І головне – не ріжте хліб гарячим. Дайте охолонути!