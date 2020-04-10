Ще місяць тому лимони в українських супермаркетах коштували в середньому 40-50 грн за кілограм, ціна за кілограм імбиру рідко підіймалась вище 100 грн. Однак зараз складно знайти лимони, дешевше за 100 грн, а імбир коштує 200 грн та вище. До того ж, ці продукти є не в кожному магазині - їх ще треба знайти. Ще кілька тижнів в супермаркетах схожа ситуація була з поставками гречки і борошна. “Букви” дізнавались, що відбувається в супермаркетах з цінами і поставками

“Борщовий набір” – дорожчає

Ще наприкінці березня, через тиждень після оголошення карантину в мережі АТБ оголосили, що піднімуть ціни на товари першої необхідності та продукти харчування. Зокрема, продукти з так званого борщового набору (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно – 5%, яйця – 6%.

Подорожчання товарів у мережі пояснили стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торгової мережі АТБ, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі.

Підняли ціни й інші торговельні мережі. Наприклад, ще початку березня кілограм гречки у “Великій кишені” коштував в середньому 30 грн. Зараз же за кілограм гречаної крупи в супермаркетах просять від 40 грн, а нещодавно ціни за кілограм гречки доходили подекуди до 60-80 грн за кілограм.

Зараз, як запевняє заступник міністра економіки Тарас Висоцький, ситуація змінилась. В пості 2 квітня він написав, що за останній тиждень суттєво впали обсяги продажів цукру (-27%), сала (-30%) і вершкового масла (-50%).

Що стосується топ-3 продуктів, навколо яких найбільше дискусії останні дні, то ажіотаж і реалізація за ним, також знижується: гречка (-17%), борошно (10%), цибулю (-22%), зазначає заступник міністра.

Нині кілограм борошна в середньому в українських супермаркетах коштує 30 грн за кілограм, кілограм цукру – 15-18 грн за кілограм, хоча ще пару тижнів тому ціна на кілограм цукру подекуди доходила до 23-24 грн за кілограм і більше.

У торговельних мережах відмітили підвищення попиту на ці групи товарів, однак запевняють, що ситуація на сьогодні контрольована.

“Наша оптова бізнес-модель допомагає нам забезпечувати постійний рівень товарного запасу на 30 днів регулярних продажів. Враховуючи посилений попит, ми зробили додаткові замовлення товару. Зокрема, це такі категорії товару як крупи, рис, цукор, олія, масло, питна вода, маски та дезінфікуючі засоби”, – повідомили “Буквам” в мережі METRO.

У мережі “Сільпо” запевнили, що роблять усе можливе, щоб покупці отримували той самий асортимент товарів, що і до кризи.

Імбир за ціною золота

На сьогодні кілограм імбиру в мережі “Сільпо” коштує 234 грн, а кілограм лимонів в “АТБ” – 108 грн. За 100 грам молодого частинку в “Сільпо” просять 14,99 грн, тобто 150 грн за кілограм, в “АТБ” трохи дешевше – 105 грн за кілограм.

У Національному банку підвищення цін на «продукти-антисептики» – часник, цибулю, лимони і імбир – пояснюють впливом курсу гривні, оскільки лимони і часник в Україні переважно імпортуються з Туреччини і Китаю.

Директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва вбачає в цьому серйозні ризики. На її думку, вже в середині квітня лимони можуть зникнути з полиць українських супермаркетів через закриття ринку Туреччини і можливі труднощі з поставками з Іспанії.

«Україна імпортує в рік близько 55 тис. т лимонів. Поставки з Туреччини складають більше ніж 60% загального обсягу. У зв’язку з закриттям ринку Туреччини продукція з цієї країни буде заміщуватися продукцією з Південної Америки, адже Аргентина — другий після Туреччини постачальник лимонів до України”, – зауважує вона.

Втім, мережі супермаркерів запевняють, що такої ситуації не буде, адже у них достатньо товарного запасу і є прямі контакти з постачальниками.

“У нас є централізовані контракти з Китаєм, а також система трейдинг-офісів, які забезпечують поставки товарів з Європи і Азії на всі ринки, в тому числі й Україну. Важливим фактором є те, що всі сезонні продажі ми завжди починаємо першими, тому всі наші імпортні непродовольчі товари були відвантажені заздалегідь і в повному обсязі, що дозволяє нам забезпечувати українського споживача необхідним асортиментом без дефіциту”, – розповіли “Буквам” в мережі METRO.

Гігієна та санітарні заходи в супермаркетах

З введенням карантину супермаркети почали більше уваги приділяти дезінфекції, а також індивідуальному захисту персоналу магазинів. Касирів забезпечили рукавичками і масками, заборонили вхід у магазини без масок, а на вході поставили дезінфектори.

В “Сільпо” ще з 11 березня посилили санітарно-гігієнічні правила і додатково обробляють усі поверхні: двері, ручки, візки, каси тощо. “Ми стали приділяти більше уваги самопочуттю співробітників. Вони залишаються вдома, якщо почуваються «не дуже». За будь-яких умов перевіряємо температуру, перш ніж стати до роботи”, – розповідають в мережі.

В “АТБ” виділила понад 3 млн грн для закупівлі індивідуальних засобів захисту для працівників торговельної мережі. Для цього з Китаю закупити 200 тис. засобів індивідуального захисту і передали їх працівникам корпорації. Надалі компанія планує здійснювати закупівлю по 100 тисяч таких засобів індивідуального захисту щотижня до повного врегулювання ситуації з поширенням коронавірусу.

В мережі METRO посилили графік вологого прибирання торгової зали з використанням спеціальних дезінфікуючих засобів (кожні 3 години). Всі хлібобулочні товари та випічка наразі продаються в METRO лише в упаковці, в касовій зоні на підлозі нанесено спеціальні розмежувальні лінії для того, щоб клієнти дотримувалися безпечної дистанції у чергах.

У “Великій кишені” тимчасово скасували дегустації, фестивалі та Школу юного пекаря, яку проводили раз на місяць. Натомість стали частіше – раз у 4-6 годин – мити усі поверхні.

Як карантин повпливав на мережі супермаркетів

Після 17 березня в супермаркетах значно зріс також попит на доставку продуктів харчування, оскільки чимало українців намагаються рідше виходити з дому.

Тому мережі супермаркетів працюють над різними способами доставки продуктів. Наприклад, у «Сільпо» нещодавно запустили послугу онлайн-замовлення і самовивозу товарів «Ми зібрали — ви забрали!». Товари можна замовити на сайті shop.silpo.ua і забрати вже спакований кошик у магазині. При цьому в цей перелік входять не лише продукти харчування, а й дитячі та зоотовари, косметика, а також готові страви кулінарії.

Ця послуга безкоштовна та діє в усіх супермаркетах мережі. Оплата за товари здійснюється на спеціальній касі під час самовивозу.

В кінці березня березня мережа АТБ запустила пілотну доставку продуктів у Дніпрі та Дніпропетровській області. Для замовлення доступні три варіанти продуктових наборів – 400 грн, 500 грн, 700 грн. Замовлення відправляються на наступний день після оформлення, але для цього треба встигнути оформити замовлення до 8 години вечора. Після пілотної реалізації цього проекту в мережі сподіваються, що він може бути масштабований на всю територію України.

У мережі METRO для доставки продуктів співпрацюють з сервісом zakaz.ua. Всього на сайті можна обрати 10 слотів доставки – з 7 ранку до 10 вечора. Найбільш завантаженні ранкові і вечірні слоти. Мінімальна вартість доставки складає 69,9 грн.

Крім METRO, zakaz.ua доставляє продукти з таких мереж, як АШАН, NOVUS, МегаМаркет та “Фуршет”.

За даними LUN, під час карантину в супермаркетах через сервіс zakaz.ua українці найбільше замовляють м’ясо, овочі (картопля, огірки, помідори), туалетний папір, рибу (свіжу і заморожену), твердий сир, макарони і пиво. При цьому, якщо в Києві замовляють переважно м’ясо, туалетний папір та овочі, то в Одесі на першому місці овочі, потім м’ясо і питна вода. У Львові до трійки лідерів потрапила заморожена риба, а в Харкові – солодкі напої. Найцікавіше, що гречки, цукру та солі серед топ-10 продуктів, які замовляють через інтернет, немає.