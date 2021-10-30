Молоді батьки часто стають об'єктами повчань: як правильно виховувати чи доглядати за малюком. Серед іншого окреме місце посідає тема грудного вигодовування в публічних місцях. Мамам роблять зауваження не лише в соціальних мережах у вигляді коментарів під фото, а й у реальному житті.

#Букви спільно з експертами та мамами розповідають про грудне вигодовування та досвід годування в публічних місцях.

На щастя, для багатьох мам досвід годування груддю в публічних місцях був приємним. Вони спокійно годували у парках, банках, кав’ярнях, маршрутках, церквах тощо і таких історій чимало:

“Ніколи не було проблем. Годувала в парках Дніпра і Києва, в інтерсіті, на пляжі в Нормандії та Парижі біля Ейфелевої вежі та в кафе – ніде не було проблем”. “Я ось щойно завершила третє грудне вигодовування і сумарно прогодувала 7,5 року. В громадських місцях я зазвичай прикривала дитину слінгом чи шаликом, але тому, що хотіла аби дитина в цей час заспокоїлася і перемикнулась, бо в людних місцях і голосно, і незвично….за всі ці роки я жодного разу не чула у свій бік жодних зауважень, хоча бачила, що люди зауважували, що тут годують дитя”. “Мені колись у тролейбусі кондукторка поступилася місцем, щоб я погодувала”. “Годувала в церкві після хрещення. Малому було тоді 3 місяці, й священник сам сказав, щоб погодувала дитину, бо видно було, що вже їсти хоче”. “Мені ніколи не робили зауважень: годувала в салонах краси, трамваї, в центрі міста”.

Однак, є й інший бік. Частина жінок все ж “ловили” на собі “криві” погляди, недолугі жарти чи отримували зауваження.

Суспільний тиск

Випадки суспільного тиску на жінок, які годують груддю, стаються в усьому світі.

Наприклад, у липні 2019 року в центрі скандалу опинилася нідерландська авіакомпанія KLM. Коли під час одного з рейсів пасажирка почала годувати свою дитину прямо на борту, стюардеса ввічливо попросила її прикритися. В компанії заявили, що годування груддю на борту дозволено лише в разі, якщо воно не заважає решті пасажирів.

А в липні 2021 року був скандал у Франції. Австралійка годувала доньку на лавці в паризькому Діснейленді, коли до неї підійшли охоронці й попросили пройти до спеціальної дитячої кімнати, оскільки це могло образити решту відвідувачів. В інтерв’ю для SBS News жінка розповіла, що почувалася приниженою. Згодом найбільший в Європі парк розваг таки перепросив жінку публічно.

Нещодавно подібний інцидент стався і в Україні.

Мережа кав’ярень G Coffe в Полтаві поширила у своїх соцмережах ролик про мам, які годують у кав’ярні. На відео жінка з відразою реагує на те, що мати почала годувати дитину груддю в залі кав’ярні.

У коментарі для #Букв в кав’ярні пояснили, що “відео було опубліковане лише заради гумору” і запевнили, що “ні в якому разі не хотіли образити жінок, які годують груддю”.

Відеоролик все ж спричинив хвилю обурення серед мам та консультантів із питань грудного вигодовування. Відтак, запис із соцмереж вилучили.

“Відео ми видалили з двох платформ Інстаграм і ТікТок та вибачились перед жінками, які нам писали в особисті повідомлення”, – прокоментували #Буквам.

Однак публічних вибачень так і не було.

Неприємним досвідом з #Буквами поділились й інші мами:

“Пам’ятаю дуже виразний погляд тітоньки в метро, вона сиділа навпроти нас. А мені не було чим прикритись, довелось так – малий дуже кричав через те, що метро голосне, йому було 6 місяців. Це, мабуть, єдина ситуація, коли комусь моє ГВ так відверто заважало”. “Неприємна ситуація трапилась наскільки я можу пригадати лише один раз, на виставці військової техніки та озброєння – підійшла жінка-охоронниця і попросила вийти за межі виставки або в туалет аби нікого не травмувати”, “Годувала на лавці і якась жінка сказала: “Безстидна, повивалювала тут свої оті”.

Часом зауваження отримували навіть від близьких людей:

“Мені доволі близька на той час подружка якось написала щось типу “Я тебе, звісно, люблю, але можна ти не показуватимеш тут свої груди”?” “Я постелила підстилки й сіла під деревом годувати дитину. Я сиділа десь за 3-5 метрів перед вікнами, нікого в поблизу не бачила. Тут вийшла свекруха, руки в боки. Зверху вниз на мене дивиться і питає чого я перед вікнами сіла годувати. Ми тоді сильно посварилися зі свекрухою, досі згадую з відразою цю ситуацію” “Зауважень не пригадую, а погляди косокриві з відразою помічала, але тільки й тільки від жінок! Чоловіки навпаки розпливались в посмішці та мило повертались в інший бік, ніби там їм щось терміново треба, напевно їм здавалось, що мені буде незручно. Коментарі в ФБ були теж виключно від жінок про “ФЕ” і “нащо я маю на ваші цицьки дивитись”, це було до цієї фото, а от чоловіки писали про неймовірно сильне фото, про зв’язок матері та дитини, це було навіть більш дивним”, — поділилася своїм досвідом мама Наталія Перепелиця і показала #Буквам фото, яке розкритикували.

Користь грудного вигодовування для малюка та мами

Як наголошують у ВООЗ та МОЗ, грудне молоко є унікальним натуральним харчовим продуктом для немовлят, адже містить усі поживні речовини, що необхідні для розвитку та зростання дитини протягом перших місяців життя. За винятком конкретних протипоказань (певні хвороби, наприклад, ВІЛ), грудне молоко матері є найбезпечнішим джерелом поживних речовин, вітамінів та енергії, оскільки не містить жодних додаткових, шкідливих чи речовин, які забруднюють організм.

Так, протягом перших 6 місяців життя дитини, грудне молоко повністю покриває потреби дитини в поживних речовинах. В наступні пів року продовжує задовольняти щонайменше половину потреб дитини в поживних речовинах, а протягом другого року життя дитини – покриває третину цих потреб.

Також грудне вигодовування забезпечує високий рівень захисту немовляти від інфекційних захворювань, сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти, а також закладає основу для подальшого інтелектуального розвитку і знижує ризик розвитку післяродової депресії у мами.

Лікарка-психотерапевтка Софія Влох розповіла #Буквам й про зв’язок матері та дитини під час грудного вигодовування. Зокрема, експертка зауважила, що грудне вигодовування є найпотужнішою формою взаємодії матері та дитини.

“Через фізичну близькість дитина ближче до матері, ніж до будь-кого іншого в родині. В такий спосіб формується тісний емоційний контакт між мамою та малюком. І це також про те, що малюк почувається в безпеці, в тісних обіймах, і також насичується їжею. Одне і друге – базові потреби будь-якої людини. В такий спосіб також формується безпечна прив’язаність між мамою та дитиною, що своєю чергою впливає на подальше формування особистості” — пояснила Софія Влох.

Прив’язаність – це емоційний зв’язок, який утворюється між немовлям і батьками. Це також засіб, за допомогою якого малюк задовольняє свої основні потреби. Крім зовнішніх небезпек у житті дитини є багато інших стрес-чинників: почуття голоду, бажання заснути, мокрі підгузки, різкі звуки, які сигналізують про дискомфорт чи небезпеку і збуджують нервову систему.

“Відповідно плач сигналізує, що дитині потрібна допомога. Малюки плачуть, коли відчувають біль, дискомфорт, голодні або змерзли. Вони плачуть, навіть коли людина, на яку вони дивилися, видаляється з їхнього поля зору. В ідеалі, коли дитина плаче – його близькі реагують на це турботою про нього. Під впливом такого ставлення мозок дитини виробляє такі нейрохімічні речовини, котрі послаблюють відчуття загрози, допомагають заспокоїтись і подолати страх. Сюди також відноситься грудне вигодовування, адже це не тільки про потребу в їжі, це про любов, тепло і стосунок”, – зазначила експертка.

Такий досвід, за словами Софії Влох, допомагає малюкові асоціювати людину, яка про нього піклується, з безпекою, а також допомагає формувати стійкіший зв’язок.

Ще один важливий момент — під час грудного вигодовування виробляються гормони окситоцин та пролактин, які сприяють зменшенню стресу та тривоги. Тож це не лише про користь для дитини, це також про позитивний психологічний ефект на матір.

“А дитина не може почекати?”

#Букви також звернулися до консультантки з грудного вигодовування Зоряни Мацях із запитанням, чи грудне вигодовування в публічних місцях є потребою і чи справді дитина не може почекати, поки мама піде додому.

Пані Зоряна зазначила, що як і де годувати дитину – вирішує лише мама:

“Комусь комфортно це робити в громадських місцях, а комусь – ні. І це окей, різні погляди мають право на існування. Але однозначно: годування грудьми в публічних місцях — це нормально,ба більше – необхідно”.

Діти, пояснила експертка, є різні: комусь зручно їсти за режимом, а хтось під’їдає частіше, але потроху. Якщо ж ідеться про новонародженого малюка, то це насамперед про їжу, і цю потребу мама має задовольнити негайно. Адже якщо дитину довести до крику, то процес сповільниться, бо спершу дитину доведеться заспокоїти, а тоді – нагодувати.

“Годування – це природно. Є думка, що мама може зцідити в пляшку чи швидко йти додому. Але ми забуваємо, що це також впливає на прикладання до грудей, набір ваги та й не у всіх та пляшка є. Зрештою, коли ми голодні, то не завжди біжимо їсти додому, ми можемо поїсти в кафе, так само з дитиною”, – пояснила консультантка.

Є мами, які підлаштовуються під цей процес: гуляють біля дому та організовують прогулянки так, щоб годувати вдома, оскільки грудне вигодовування за межами дому розцінюють, як щось сороміцьке, адже “що люди скажуть”.

“Хоча якщо хтось сидить і на лавці розпиває алкогольні напої – це чомусь вважається нормально, але якщо жінка сяде погодувати дитину, то це щось дивне”, – порівняла ситуації Зоряна Мацях.

На цей час, розповіла Зоряна, є чимало можливостей зробити процес годування комфортнішим для мам з немовлятами: починаючи від спеціальних місць у закладах до слінгів, накидок, спеціального одягу.

Зауважимо, що мами, які годують груддю в публічних місцях, є мобільнішими, адже можуть жити повноцінним життям, не бути прив’язаними до квартири, в якій і так проводять більшість часу.

Психотерапевтка Софія Влох також зазначила, що жінка з дитиною повинні мати змогу грудного годування незалежно від місця, де вони перебувають. Оскільки це має велике значення для психологічного комфорту, відтак потреби матері та дитини на першому місці й важливіші за осуд решти людей.