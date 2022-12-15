Саме завдяки їй, РФ десятиліттями безпрецедентно розгортає війни на територіях суверенних держав, відтак жертви пропаганди, чиї здорові глузди окупував диктаторський режим, підтримують та беруть пряму участь у збройних агресіях і геноцидах. Проте розповсюджується просування кремлівських наративів не лише на російську аудиторію, пропаганда держави-терориста знаходить свого споживача й серед громадян Європи та Америки. Якщо вірити Вікіпедії, загалом російська пропаганда просувається у маси щонайменше 38 мовами світу у 160 країнах.

#Букви поспілкувались з Аріною Єною — речницею та прессекретаркою ГО “Unlimited Democracy”, що працює у боротьбі проти російської пропаганди в Європі, зокрема, в Австрії.

— Що для Вас є пропаганда?

— Пропаганда — це перш за все форма комунікації, а у випадку росіян — це ще і їхня рідна мова. У широкому розумінні — поширення певних наративів, з метою їх втілення у суспільну свідомість, ідеологічно спрямована діяльність, в історії з Росією, для формування у конкретних верств населення певних поглядів і уявлень, світогляду.

— Як просуває пропаганду РФ в Європі, як це відбувається — по європейському телебаченні буквально транслюють “60 хвилин” чи подібні шоу?

— Формально це відбувається на всіх рівнях. На телебаченні, як ми всі знаємо, на території ЄС, RT перестали транслювати пропагандистські програми лише після 24.02.2022, регулярно ми помічаємо пропаганду й у ЗМІ та соціальних мережах. І це не є трансляцією “60 хвилин”. В Австрії, як і на території багатьох інших країн ЄС, є більш аніж достатньо проросійських політиків, блогерів, інфлюенсерів тощо. Також, регулярно місцеві ГО організовують різні панельні дискусії на теми “Дружба с Россией”, “Мир для Украины”, “Необходимость отмены “убийственных” санкций и возобновления отношения с Россией”, не залучаючи до панелі жодних українських спікерів/-ок. В Австрійському парламенті присутня відома своїми проросійськими поглядами партія FPÖ. Вони також докладають не малих зусиль до того, аби їхня пропаганда ширилася на всіх рівнях і проводила вигідну їм роботу. Ми зараз живемо в такі часи, коли інформаційний потік несеться зі швидкістю світла, або, як мінімум, дуже близькою до цього. Ми бачимо десятки міжнародних досліджень, що real news, у відсотковому співвідношенні менше, ніж fake news. Люди дуже часто не перевіряють джерела інформації, люди схильні довіряти “своїм” політикам та ЗМІ — маю на увазі політиків, з якими співпадають погляди та партія, за яку люди голосували/-ють. Тому єдиної форми поширення пропаганди немає. Вона існує на всіх рівнях, від шкіл та університетів і до найвищих політичних кіл.

— Як працює пропаганда? Який вплив на європейців відбувається?

— Пропаганда, на жаль, як ми бачимо, працює дуже ефективно. І ми розуміємо, що це почалося не з повномасштабним вторгненням. Це машина, яка працює десятиліттями. Росія проробила дуже кропітку роботу, знаходячи найефективніші методи, інструменти та наративи впливу на європейців. Роботу пропаганди можна розділити на два напрямки. Базова робота – це транслювання і поширення базових наративів. Тобто, загальна пропаганда, яка формує широку і загальну думку. Другий напрямок — ситуативна робота, це поширення потрібних, зручних і необхідних наративів для певної ситуації. Тобто, це або виправдання чи дезінформація, щодо злочинів скоєних Росією, або, наприклад, поширення пропаганди підвʼязаної під якусь чітку подію чи свято. Прекрасним прикладом ми можемо назвати 9 травня і все до того прилегле “побєдобєсіє”.

Є класичні наративи, які поширює Росія на території, я певна, що багатьох європейських країн: “Все, що відбувається в Україні — внутрішні проблеми України”, “Розширення НАТО — Україна спровокувала Росію до повномасштабного вторгнення”, “Денацифікація України — Україна “кішить” нацистами й треба врятувати країну від нацистської навали”, “Захист російськомовних в Україні — утиски російськомовного населення по всій території України, а особливо на півдні та сході”, “Україну захопили США, НАТО, ЄС та створюють собі маріонеткову державу, щоб знищити РФ”.

Але ми маємо визнати, що російська пропаганда — це високотехнологічна інформаційна робота. Те, що вони транслюють повний треш, не означає, що вони неосвічені люди. Втім, ви можете побачити, що з кожним днем пул їхніх аргументів стає дедалі більш абсурдним. Чому абсурдним — бо немає справжніх аргументів проти України, неможливо надати реальні підтвердження. Часто різні російські наративи суперечать одне одному, а будь-який базовий логічний аналіз розбиває їхню пропаганду. Проте є проблема в тому, що кількість інформації, яка протидіє російській пропаганді, почала збільшуватися лише з початком повномасштабного вторгнення, а Росія натомість активно працювала з європейським інформаційним полем ще з часів Радянського Союзу.

— Чому РФ це цікаво робити в Європі, адже “вона загниваюча і там геї”?

— А ще там лесбійки, бі-, транс- сексуальні люди! РФ має інтерес це робити з дуже багатьох причин. Одна з них — російський імперіалізм, а також і зовнішня політика РФ, щодо свого розширення, панування, звичайно ж, шляхами прямого захоплення територій, навіть інформаційного, або встановленням економічного, політичного чи, як ми зараз бачимо, енергетичного контролю. Наприклад, Австрія у квітні-травні 2022 була буквально в паніці, щодо свого положення і ситуації з газом — Австрія залежна газово від РФ приблизно на 80%. Глибокий страх перед Росією — також є одним з дуже потужних інструментів маніпуляцій. РФ десятиліттями сіяла цей страх серед населення Європи, розповідала про свою могутність. Серед європейців ми можемо також бачити ось цю “глибоку любов до таємничої російської душі”. Наслідки роботи імперіалістичної пропаганди сьогодні прослідковуються в дуже різних сферах. Ледь не всюди по світу є факультет славістки – за замовчанням, факультет, де вчать російську мову, історію “вєлікой держави”, тощо. Так, його дійсно обирають представники різних національностей.

— Чи відомі суми, які РФ вливає на роботу пропаганди в Європі?

— Ні, достовірно не відомі. За деякими дослідженнями є інформація, що з 2018 по 2020 рік на протидію дезінформації з бюджету ЄС було витрачено 9 мільйонів євро. Для порівняння, бюджетне фінансування прокремлівських ЗМІ за цей же період сягнуло 3 мільярдів доларів, але і це, я впевнена, не остаточні цифри.

— Чи повсемісна ця історія з просуванням російської пропаганди — як в Австрії, так і у Франції, як в Молдові, так і в Німеччині?

— Так, ця історія є проблемою на території всієї Європи. Навіть, на території країн, де здавалося б дуже однозначна позиція, але повірте, у Литві та Латвії – всі ці пропагандистські наративи й дотепер можна зустріти.

— Чим страшна та небезпечна для України російська пропаганда в Європі?

— Як ми бачимо, найнебезпечніше вже сталося, бо гібридна війна з Україною, абсолютно логічно переросла в повномасштабну. Гадаю, це більше “wake up call” для Європи, бо пропаганда на їхніх територіях просто “квітне”, й на мою думку, вже йде гібридна інформаційна війна. І зараз європейці мають час для дій і висновків, бо ми, українці, точно вже розуміємо, що якщо впаде Україна, наступні – вони. Для України зараз важливо говорити не тільки про те, що пропаганда небезпечна, а також ефективно протидіяти їй, в нас вже немає часу боятися. Нам потрібні правильні й скоординовані дії. В Європі теж не дурні люди та політики. Всі прекрасно розуміють, що відбувається і більшість зацікавлена в тому, аби залишатися в безпеці.

— Якщо ми говоримо про Австрію, чому сталось так, що європейська країна абсолютно дозволяє існувати й процвітати пропаганді РФ?

— Знов таки, ми повертаємося до того, що на території Австрії це відбувається десятиліттями. Аби зрозуміти причини цього, треба відкотитись до часів Другої Світової. Другий та Третій українські фронти звільняли Відень і далі просувалися на Берлін. Після того, до Австрії прийшли “велікіє совєти” й окупували країну на 10 років. Коли у 1955 році Радянський Союз виходив з Австрії, він висунув прямі вимоги на деокупованій території — перманентний нейтралітет та повна демілітаризація країни. Проходять десятиліття, а наратив Москвії не змінюється. Важливу роль також відіграють гроші. В Австрії зберігається купа російських активів, купа нерухомості, яка належить російським олігархам і державним високопосадовцям, головам правлінь “Газпромів” та “Лукойлів”. Тому на цей “дозвіл” розповсюдження пропаганди є комплексний вплив, який складає ту картину, яку ми бачимо сьогодні.

— Як активісти та Ви, власне, з цим боретесь?

— Важко. Безумовно, на рівні української діаспори по всьому світу, зараз є дуже і дуже потужний опір, завдяки якому ми можемо бачити революційні рішення на державних рівнях. Країни визнають режим РФ терористичним, і це є важливий крок і перемога для майбутнього всього світу, для відбудови України. Нарешті, парламенти починають визнавати Голодомор геноцидом українського народу. За цим стоїть потужна і кропітка робота всіх активістів по світу. Проте, ми розуміємо різницю бюджетів російської пропагандистської машини та бюджети, які мають активісти. Тому ця робота дається точно “потом і кровʼю”. Це дуже довгий марафон, до якого нам треба бути готовими. Попереду довга праця в цьому полі. Наша ГО “Unlimited Democracy” займається висвітленням проблем цієї пропаганди, ще з 2019 року, тому ми прекрасно розуміємо наскільки важка ця боротьба, і що в цю роботу дуже сильно треба вкладатися. Наступні роки наша робота буде сконцентрована у сфері просвітницької діяльності й боротьбі з дезінформацією.