З квітня 2022 року підготовку за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців Збройних сил України. На території 14 країн-партнерів українські захисники й дотепер опановують використання іноземного озброєння та військової техніки.

Станом на вересень, за словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, понад 2000 артилеристів, 500 спеціалістів із використання реактивних систем залпового вогню, 500 фахівців із протиповітряної оборони, майже 200 спеціалістів з експлуатації протитанкових засобів та близько 100 фахівців із радіолокаційних систем успішно пройшли навчання за кордоном.

В США підготовку приходять наші пілоти та оператори платформ з володіння сучасним важким озброєнням. У Великій Британії відбувається навчання сучасних сухопутних сил швидкого реагування. Навчають ЗСУ і в Норвегії, Данії, країнах Балтії, Польщі, Словаччині, Чехії. Крім того, українських військових навчають й інструктори з країн, які допоки не входять до НАТО — Швеції та Фінляндії.

Країни-союзники попри те, що передають Україні важке озброєння та техніку, навчають воїнів, що будуть готові до війни за всіма натівськими параметрами.

“За час широкомасштабної війни з російськими агресорами ми провели таку реформу Українського війська, яку наша держава не знала від початку проголошення незалежності. Нині на нашому озброєнні лише сучасних артилерійських систем зразка НАТО налічується понад вісім. Це саме стосується й інших видів озброєння. Звісно, аби їх вміло використовувати, потрібні знання й навички. Цьому нас і вчать іноземні партнери. Крім того, наші полігони неодноразово піддавались обстрілам з боку росіян. Тому і в сенсі безпеки ми дуже вдячні за таку можливість нашим західним союзникам” — Олексій Резніков Міністр оборони України

#Букви поспілкувались з військовим реактивної артилерії ЗСУ, що проходив навчання за кордоном.

— Давайте спершу внесемо ясності стосовно навчання наших військовослужбовців за кордоном в цілому — яка у цьому зацікавленість заходу та Європи?

— Варто почати з того, що ЄС та Штати нам по максимуму допомагають постачанням своєї зброї, аби війна з Росією якнайшвидше закінчилась перемогою України. Тобто різні бригади та військові частини отримують техніку різного призначення в залежності від напряму їх роботи. Моя реактивна артилерія працює з певною зброєю, повна артилерія — з іншою. Є Модернізовані бригади та Піхотна бригада, які воюють на мінометах, різного роду автомобілях. Аби ми швидше опановували цю техніку і, зокрема, навчились при потребі її ремонтувати нас, військових, запрошують до навчання. Зацікавленість світу абсолютно зрозуміла — врятувати життя українців, та допомогти у поразці ворога та збереженні цілісності країни.

— Проте вся бригада чи підрозділ у силу певних обставин не проходить навчання за кордоном, тож триває якийсь відбір?

— Це вирішує командування, хто саме поїде навчатись. Від бригади найчастіше їде 1-5 воїнів. Після того, як захисник отримує знання та навички роботи з технікою, згодом може навчати цього своїх побратимів вже, скажімо, у бойовому форматі.

— Навчання проходить саме у тій країні, що надає певну техніку? Наприклад, у Польщі навчають працювати на САУ Krab, а у Словаччині і Чехія — на бойових гелікоптерах Мі-24 та танки Т-72, так?

— Не завжди. Країни ЄС у більшості є у складі НАТО, тож забезпечує зброєю ці країни Америка. Попри те, що в Україну постачають техніку країни-союзники, але переважно вона “натовська”. Чому саме навчання, умовно, у Словаччині, а не у Чехії

— Як фактично проходить навчання — лекції та практика?

— У нас обмаль часу — ми воюємо. Це більше, скажімо, відбувається так: вчимо та слухаємо матеріал з фотографіями та текстом і відразу застосовуємо знання на практиці. Працюємо у прискореному темпі.

— А що стосовно мови навчання?

— Англійська, але для нас є перекладачі-українці. Це, звісно, суттєво полегшує опанувати матеріал.

— Скажіть, будь ласка, такий досвід навчання зʼявився у наших військових лише з початком повномасштабного вторгнення? Адже до цього ленд-лізів й глобальної допомоги країн-союзників українська армія не отримувала.

— Саме так. Масштаб російської агресії абсолютно виріс, а значить й допомога від союзників.